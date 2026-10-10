La enfermedad que sacude a los jóvenes españoles: el 70% la padece frente al 36% de las personas mayores

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La salud mental de los jóvenes circula por una carretera de preocupación constante. El estrés se ha convertido en un problema que afecta a nuestra vida cotidiana más de lo que pensamos.

La generación de jóvenes actuales, denominada también generación Z, padece esta enfermedad con mayor intensidad que las personas mayores. Esto aparece reflejado en el informe sobre Salud Mental 2026 de Ipsos y avisa de las diferencias generacionales en el bienestar emocional.

Al mismo tiempo, el estudio señala que el 70% de los jóvenes de la generación Z afirma haber experimentado durante el último año un nivel de estrés elevado que afecta a su vida diaria. Una cifra que contrasta con el 36% registrado entre los baby boomers, lo que demuestra la brecha de 34 puntos porcentuales entre ambos grupos.

El factor del estrés y la tristeza

Los pensamientos futuros invaden a numerosos jóvenes cuando se trata de intentar adivinar cómo será su vida, en qué lugar trabajarán, si podrán acceder a una vivienda a un precio asequible o si conseguirán afrontar los problemas del futuro sin saber aún cómo afrontar los del presente.

La investigación asegura que el 66% de los jóvenes ha atravesado situaciones en las que sentían que no podían sobrellevar la intensidad de este problema. Si hablamos de los adultos mayores, el porcentaje se reduce al 30%. Otro de los datos que más preocupan de este estudio es la tristeza, debido a que el 43% de los jóvenes confirma sentir esta emoción casi todos los días durante semanas.

Esta cifra es llamativa porque supera a la de los más mayores, donde alcanza el 29%, y la de los baby boomers, con un 25%. Aunque, el impacto del estrés también se refleja en lo académico y laboral sobre todo. El 33% de los jóvenes reconoce que el estrés llegó a perjudicar su presencia en el trabajo o el desarrollo de sus actividades habituales durante un tiempo.

La salud mental como principal preocupación

El desgaste emocional del ser humano deriva hacia el impedimento de conseguir bienestar y esto coincide con un aumento generalizado de la preocupación por la salud mental en nuestro país. El 62% de los españoles identifica a esta enfermedad como el principal problema sanitario del país, 46 puntos más que en el año 2020. A su vez, el 78% piensa que merece tener la misma atención que la salud física.

Aunque, la concienciación no siempre implica la búsqueda de ayuda porque el 44% de la población española asegura no haber tomado ninguna medida para cuidar de su salud mental durante este año. Y el porcentaje entre los jóvenes españoles se sitúa en un 30%. Los datos de este informe ponen el foco en lo necesario que es prestar atención al bienestar emocional de los jóvenes y facilitar el acceso a recursos de apoyo psicológico.