Hay noches en las que la política se quita el maquillaje. Y la del debate de este jueves ha dejado a Pedro Sánchez frente a una imagen incómoda: la de un presidente debilitado, acorralado por sus propias contradicciones y obligado a defender un relato que ya no consigue ocultar sus mentiras.

Durante casi dos horas, Feijóo le puso delante aquello que Sánchez lleva semanas intentando esquivar desde la sala de máquinas de la Moncloa: sus escándalos, sus promesas incumplidas, corrupción y la responsabilidad de gobernar. El presidente que llegó al cara a cara buscando imponer su discurso terminó transmitiendo una imagen de desgaste, fragilidad y derrota política.

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tenía una particularidad. No enfrentaba a dos políticos que llegaban a la política nacional con las manos vacías. Enfrentaba a un presidente que solicitaba la confianza para continuar gobernando y a un candidato que quiere una nueva España tras la oscuridad de 8 años de gobierno sanchista. El plató era el mismo para ambos, pero la responsabilidad no: el sanchismo estaba bajo un duro examen que no ha sabido canalizar, aclarar ni matizar.

Feijóo decidió empezar por donde más podía dolerle al presidente: por la legislatura. No perdió demasiado tiempo en las cortesías habituales. Utilizó las palabras de Carles Puigdemont sobre Sánchez, recordó la amnistía y puso sobre la mesa los nombres de Ábalos, Koldo, Cerdán, Jésica, el hermano del presidente, su esposa, el fiscal general y Zapatero. Después llegaron los precios, la vivienda, los impuestos, la falta de presupuestos, el apagón y los accidentes ferroviarios que sí han sido dramáticos para todo el país.

Fue un comienzo de máxima presión. El líder popular quiso que el presidente no pudiera refugiarse en una discusión abstracta sobre el futuro sin antes responder por el pasado inmediato.

Sánchez, por su parte, optó por una fórmula que merece atención: admitir errores antes de que el adversario pudiera convertirlos en una acusación todavía mayor. Reconoció que su Gobierno no había sido perfecto, que había confiado en personas en las que no debía y que la vivienda seguía siendo una asignatura pendiente; terminó como otra derrota más.

La autocrítica tiene valor cuando viene acompañada de explicaciones. Pero también plantea una pregunta inevitable: ¿cuándo se convierte el reconocimiento de un error en una auténtica asunción de responsabilidades? Decir que uno se equivocó al confiar en determinadas personas es el principio de una explicación, no necesariamente su final.

El capítulo de la corrupción fue especialmente delicado. Feijóo quiso reunir en una misma fotografía política los distintos casos e investigaciones que han afectado al PSOE y al entorno del presidente. La distinción entre una investigación judicial, una acusación y una condena es imprescindible y no debe desaparecer en un debate electoral. Pero tampoco puede utilizarse como excusa para evitar las explicaciones políticas que corresponden al gobierno más corrupto de la historia reciente de este país.

La vivienda ofreció otra imagen de la distancia entre las promesas y los resultados. Sánchez reconoció que el problema no estaba resuelto. Y esa admisión tiene más importancia de la que parece. Porque para una generación que contempla los precios de los alquileres como una frontera de entrada a la vida adulta, las declaraciones sobre millones de viviendas, los planes y los anuncios no sustituyen a una llave que permita abrir una puerta.

Y Pedro Sánchez les cerró la puerta a millones de jóvenes mientras dejaba sin gestionar miles de millones de euros recaudados por el Estado.

La economía tampoco puede medirse únicamente desde la tribuna presidencial. Los indicadores macroeconómicos importan, pero también importa cuánto cuesta llenar la cesta de la compra, pagar la electricidad, mantener una vivienda o llegar a fin de mes, que ya no se llega. Acaba el día 15 de cada mes: algunos llegan al 20.

Y después está la política territorial. La amnistía y los acuerdos con los independentistas continúan siendo una de las grandes cuestiones que dividen a España. Sánchez no ha sido capaz de defender esas decisiones como instrumentos de normalización política.

El debate también dejó una cuestión institucional: los ciudadanos no eligen solamente a un comunicador eficaz. Eligen a quienes deberán administrar sus impuestos, garantizar sus servicios públicos, responder ante las emergencias y asumir responsabilidades cuando las cosas salen mal. Feijóo sabe administrar porque es un gestor, como ha demostrado en Galicia.

La política española tiene una larga tradición de enfrentamientos televisivos. Felipe González y José María Aznar en 1993; Zapatero y Rajoy en 2008; Rubalcaba y Rajoy en 2011; Sánchez y Rajoy en 2015. Aquellos debates tenían sus propias estrategias, sus golpes de efecto y sus contradicciones. Pero el tiempo ha añadido una característica a la política contemporánea: cada frase se convierte inmediatamente en un vídeo, cada gesto en un titular y cada tropiezo en una pieza de propaganda.

Feijóo no necesitó levantar la voz ni hacer malabarismos: le bastó con ponerle a Sánchez delante de su propia hemeroteca. Y ahí se acabó buena parte de la función. El líder del PP estuvo firme, incisivo y contundente; el presidente, en cambio, parecía empeñado en salir del laberinto que él mismo había construido. Lo que quizá no calculó es que Feijóo no iba a discutirle el decorado, sino a enseñarle las facturas. Sánchez quiso dar un sermón y terminó recibiendo una clase magistral de política del que será nuevo presidente del Gobierno.