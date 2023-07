Fact checked

La incorporación de las mujeres al mundo de la farmacia ha contribuido a diversificar la fuerza laboral en este campo y aportar nuevas perspectivas y habilidades. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que aproximadamente el 70% de los profesionales farmacéuticos en el mundo son mujeres. Éstas desempeñan un papel crucial en la atención de la salud, trabajando en diversas áreas como la dispensación de medicamentos, la investigación farmacéutica, la atención clínica y la educación sobre el uso adecuado de los medicamentos.

La industria farmacéutica en España tiene un crecimiento anual del 2% en empleo y es un empleo estable, cualificado e igualitario en las que las mujeres son mayoría, en concreto, más del 53% de los profesionales del sector farmacéutico son mujeres, tal y como explica Elena Álvarez, co-fundadora de Mujeres en Farma y directora de MCR Internacional. Esta cifra se eleva al 67% en los departamentos de I+D y a pesar de las dificultades, cada vez ocupan más puestos directivos, actualmente el 44,8% pero todavía hay margen para mejorar estas cifras.

A medida que más mujeres continúan ingresando a este campo, se espera que su contribución y liderazgo sigan fortaleciendo la práctica farmacéutica y brindando un mayor acceso a servicios de calidad en el ámbito de la salud. Para hablarnos del papel que desempeñan las mujeres en el sector farmacéutico, OKSALUD entrevista en profundidad a Elena Álvarez.

PREGUNTA.- ¿Con qué obstáculos se ha encontrado a lo largo de sus años de profesión por ser mujer? ¿Crees que sigue habiendo este tipo de obstáculos en la industria farmacéutica?

RESPUESTA.- Cuando volví a España después de estar un año viviendo en Estados Unidos, con mellizos pequeños y una en camino, me fue imposible encontrar trabajo. Mi embarazo, a pesar de estar dispuesta a trabajar completamente gratis, fue claramente un obstáculo para conseguir que apostaran por mí en el ámbito laboral.

Un año después, ya con trabajo pero como cabeza de una familia monoparental, me llenaba de culpa saber que no podría recoger a mis hijos del cole ni asistir a sus partidos de fútbol. Todavía recuerdo claramente cómo me preguntaban por qué no era parte del grupo de amigas de las madres de sus compañeros del cole, que se quedaban a desayunar juntas mientras yo estaba estancada en la M40 (carretera de circunvalación de Madrid) camino a la oficina.

Felizmente, las cosas están cambiando. Como headhunter, he visto en numerosas ocasiones como empresas farmacéuticas apuestan por el talento femenino en todas las etapas de su vida; ya sea cuando están embarazadas o cuando están en edades generalmente asociadas con la jubilación. Además, el modelo de trabajo híbrido que ha surgido tras la pandemia permite que, tanto las mujeres como los hombres, puedan compatibilizar con mayor facilidad su vida personal y profesional, reduciendo así el sentimiento de culpa que mujeres y hombres de mi generación podrían haber sufrido.

Por lo general, creo que la industria farmacéutica apuesta por el talento, independientemente de su género, edad, o situación personal, y que poco a poco los obstáculos a los que yo pude haberme enfrentado por ser mujer empiezan a quedar obsoletos.

P.- ¿Qué te impulsó a crear la Comunidad Mujeres en Farma?

R.- Un 53% de los empleados en la industria farmacéutica son mujeres; número alentador en comparación con otros sectores. Sin embargo, cuando nos fijamos con mayor detalle en esta cifra, nos damos cuenta de que aún queda mucho por hacer.

Si bien es verdad que más de la mitad de la industria está conformada por mujeres, como consultora headhunter con más de 23 años de experiencia en el sector salud, he percibido como muchas de estas mujeres se quedan estancadas en puestos de middle management.

Además, a pesar de que un 44,8% de mujeres forman parte de los comités de dirección en Farma, por lo general estas suelen ocupan roles de soporte, como direcciones de recursos humanos, legal o dirección médica, en lugar de asumir posiciones vinculadas al negocio, que son las que más fácilmente les permitirían ascender a puestos de CEO.

Finalmente, si subimos al último escalafón en la estructura de las empresas farmacéuticas, el porcentaje de mujeres CEO es actualmente del 20.3%, cifra que, si bien es cinco veces mayor que el promedio de empresas del IBEX35, sigue sin ser del todo equitativa.

Creamos Mujeres en Farma porque descubrimos una necesidad no cubierta para inspirar, capacitar y así aumentar el número de mujeres en posiciones directivas a través de actividades como eventos de networking, programas de mentoring y formaciones de soft y hard skills clave.

P.- ¿Cuáles son los objetivos de Mujeres en Farma?

R.- Dado el contexto en el que nacimos, en Mujeres en Farma tenemos dos objetivos: por un lado, empoderar a la mujer para aumentar la presencia femenina en cargos de alta dirección en la industria; por otro, dar visibilidad a la industria Farmacéutica como un sector referente de equidad e inclusión, generando visibilidad hacia el exterior.

P.- ¿Cuáles han sido los logros de la comunidad en estos dos años de vida?

R.- Creo que el mayor logro lo vivimos en el día a día, cuando nos damos cuenta de que el proyecto que hemos puesto en marcha tiene un impacto real y positivo en la vida profesional de mujeres y hombres de la industria farmacéutica.

Cada vez que recibimos un mensaje de una mujer mentorizada en nuestro programa de orientación profesional diciendo que acaba de promocionar de puesto, o de una asistente al último café para 10 que nos comenta lo motivada e inspirada que ha salido de la sesión, nos llenamos de energía para seguir sacando adelante iniciativas que cumplen con nuestros objetivos.

Por dar un ejemplo de un logro más concreto, me gustaría destacar la iniciativa «Dos Al Cubo», un programa de mentoring que busca acelerar la carrera de mujeres en posiciones de mandos intermedios del sector a través de relaciones cercanas con directivos de alto nivel y de empresas cruzadas. En la primera edición del programa recibimos unas setenta solicitudes de mentees, de las cuales sólo veinte pudieron formar parte del programa. Este año, durante la segunda edición, este número casi se cuatriplicó, alcanzando las doscientas cincuenta inscripciones de mujeres que buscaban ser seleccionadas para ocupar una de las sesenta y cinco plazas que ofrecimos en la segunda edición del programa, actualmente en curso.

Estos números no solo demuestran el crecimiento y alcance del proyecto, sino también el éxito de la primera edición; la cual, según el feedback recibido al final del programa, superó las expectativas del 80% de las participantes.

P.- ¿Cuáles son los retos a corto plazo y a futuro de la comunidad Mujeres en Farma?

R.- El mayor reto que vemos a corto y mediano plazo es aumentar la participación de los hombres en nuestra iniciativa. En Mujeres en Farma creemos firmemente que el talento no tiene género y que los hombres juegan un rol esencial en nuestra misión. Es por ello que contamos constantemente con la participación de perfiles masculinos en nuestras actividades, como es el caso de «Dos Al Cubo», donde involucramos a mentores que son hombres, o de los «Afterworks con Talento Joven», donde llevamos a directivos a dar charlas inspiradoras a las próximas generaciones de líderes que cursan másteres en la escuela Talento EPHOS.

Actualmente contamos con un 16,7% de hombres en nuestra comunidad, cifra que nos gustaría elevar por lo menos a un 35% para poder tener un impacto real, ya que sigue siendo una realidad que, por lo general, son los hombres los que ocupan la mayoría de puestos directivos y por lo tanto pueden ayudarnos a incrementar el número de mujeres en altos cargos. Esto hay que hacerlo entre todos.

P.- El pasado 8 de junio se celebró el I Evento anual de Mujeres en Farma, ¿Qué puedes contarnos sobre esta jornada anual? ¿Qué proyectos se presentaron durante el evento?

R.- El pasado 8 de junio fue un día muy especial para Mujeres en Farma; no solo porque marcaba nuestro segundo aniversario, sino también porque logramos reunir a más de ochenta personas destacadas del sector salud en una misma sala para comentar el presente y futuro del proyecto.

La moderación alegre y dinámica del evento por parte de Concha Serrano, miembro del Comité Promotor de MF y Directora de Relaciones Institucionales de Pfizer, fue una pieza clave del éxito. También fue una satisfacción contar con la presentación de Javier Carpintero, Cluster GM Spain, Italy & Portugal en Theramex, quien nos dio la bienvenida al evento y nos acogió en sus oficinas. Además, tuvimos el honor de contar con la intervención de Juan Yermo, Director General de Farmaindustria, quien manifestó un compromiso absoluto por incrementar la diversidad y equidad en el sector y romper todos los techos, barreras y obstáculos que existen para el progreso de la mujer en la industria.

Durante el evento también pude compartir mesa con Beatriz Faro, Cofundadora de MF, Raquel Tapia, miembro del Comité Promotor de MF y Directora General de Sanofi, y Roberto Urbez Plasencia, Vicepresidente y Director General de España y Portugal en Bristol Myers Squibb. Comentamos estos dos años de vida de Mujeres en Farma, en los que hemos realizado más de 80 actividades con 30 empresas colaboradoras, que han impactado en la vida de más de 1.000 mujeres y hombres de la industria. Tras compartir experiencias personales, hicimos también hincapié en todo lo que tenemos por delante, dejando claro la importancia de la co-creación en nuestro proyecto para cumplir nuestro objetivo de ser más grandes, más importantes y más profesionales.

Además, sin duda, contar con la participación de Isabel Alcalde, miembro del Comité Promotor de MF y Socia del Área Life Sciences de AVQ, quien aportó transparencia a través de la presentación de nuestra estructura legal y financiera, fue un hito crucial. Asimismo, la intervención de Elisa Ciappi, Project Manager de Mujeres en Farma desde los primeros días, puso en valor los logros alcanzados desde nuestro lanzamiento y definió entre anécdotas cercanas la esencia del proyecto.

Me gustaría aprovechar para agradecer a todas las personas que formaron parte de esta jornada tan especial y, sobre todo, al equipo de Mujeres en Farma, que trabaja día a día de manera proactiva y con mucho corazón para que todas las metas que nos proponemos se hagan realidad. Sin ellas, nada de esto sería posible. Fue un verdadero honor poder reunir a las personas más representativas de las compañías que apoyan el proyecto y ver de manera tangible el compromiso que tiene cada una de ellas con promover la diversidad y equidad en el sector.

P.- ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro de la industria farmacéutica?

R.- Para contestar esta pregunta me gustaría volver a nuestros dos objetivos, ya que parte de mi visión del futuro de la industria radica en que podamos cumplirlos. Por un lado, en cuanto a la industria en sí, me gustaría que se conociera más. A pesar de ser un sector innovador con empleo de calidad, estable y joven, este sector siempre ha tenido una reputación negativa entre líneas, motivo quizás por el cual, un porcentaje bajo de personas que se gradúan de carreras relacionadas a ciencias de la salud, ven la industria farmacéutica como una salida laboral atractiva. Más aún, aquellas personas con licenciaturas como empresariales o derecho, ni siquiera saben que hay cabida para perfiles como los suyos en el sector. Por ello, me encantaría que la difusión que podamos aportar por parte de Mujeres en Farma a la industria farmacéutica, no solo la posicione como referente de diversidad y equidad, sino que también la de a conocer para así poder atraer talento high potential dentro y fuera del sector.

Por otro lado, en el futuro me imagino una industria farmacéutica dirigida por más mujeres que las que hay actualmente. Espero que el mensaje de inspiración y empoderamiento de Mujeres en Farma pueda trascender a tal nivel que la industria se nutra de mujeres que confían en ellas mismas y que no tienen miedo de levantar la mano y ocupar un espacio en la mesa.