El efecto de beber agua antes de las comidas sobre los niveles de azúcar en sangre

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Algunos expertos han lanzado la idea de que es mejor no beber entre comidas, y hacerlo antes o bien después. Esto tiene un efecto saciante que hace que muchas personas no coman tanto. Pero más allá de poder adelgazar gracias a la hidratación, beber agua antes de las comidas puede tener un efecto en los niveles de azúcar en la sangre. ¿De qué manera?

El medio Aawsat recoge el resultado de un estudio que concluye que las personas sanas que consumieron agua adicional después de las comidas, tanto líquidas como sólidas, presentaron niveles de glucosa en sangre significativamente más bajos 120 minutos después, en comparación con quienes no aumentaron su ingesta de agua. Esto determina que aumentar el consumo de agua después de las comidas podría mejorar la respuesta de la glucosa en sangre a corto plazo en personas sanas.

Cuál es el efecto de beber agua sobre los niveles de azúcar

La hipoglucemia es una enfermedad ampliamente extendida, tanto para adultos como para niños. Se estima que aproximadamente el 14% de los españoles sufre de diabetes tipo 2.

El por qué en los últimos años ha aumentado de manera tan significativa el número de personas que sufren esta enfermedad se debe a un estilo de vida cada vez menos saludable.

Diversos estudios, tal como recoge este medio, recogen que el consumo regular de agua ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre en personas con diabetes. Por ejemplo, un estudio halló que la ingesta diaria de agua como parte de un programa de hidroterapia redujo significativamente los niveles de glucosa en sangre en personas con diabetes tipo 2.

Hidratación y regulación de la glucosa

La ingesta reducida de agua y la mala hidratación se asocian con una regulación deficiente de la glucosa. Por esto es tan importante hidratarse tanto si tienes diabetes como si no.

En concreto, para aquellos pacientes que sufren diabetes tipo 2, una disminución de tres días en el consumo de agua provocó niveles elevados de glucosa en sangre durante la prueba de tolerancia oral a la glucosa, probablemente debido a cambios hormonales como el aumento del cortisol.

Y en personas sanas que suelen beber poca agua, un aumento a corto plazo en la ingesta de agua resultó en una ligera disminución de la concentración diaria de glucosa en plasma y una reducción de los niveles de cortisol.

Además, se concluye que algunos estudios sugieren que la hormona vasopresina (medida mediante las copepitinas) puede influir en cómo la ingesta de agua afecta al azúcar en sangre. Una mayor ingesta de agua puede reducir las copepitinas, una hormona que da respuesta a un biomarcador y una proteína secretada por la glándula pituitaria en respuesta al estrés.

De qué forma bajar los niveles de azúcar en sangre

Ejercicios de equilibrio y flexibilidad

A veces olvidados, los expertos además insisten en trabajar el equilibrio y la flexibilidad del cuerpo. Por el daño neurológico que causa, la propia diabetes tipo 1 hace que los pacientes sean más vulnerables a golpes y caídas graves. Si empleas el tiempo necesario para trabajar el equilibrio y la flexibilidad, requerirás de menos esfuerzo para moverte. ¡Ganarás agilidad pronto!

¡Camina todo lo que puedas!

Es más una cuestión de costumbre que otra cosa. Ve caminando al trabajo. Si vas al gimnasio, entra en calor caminando hasta allí. Deja de lado el ascensor y baja la escalera para aumentar la dificultad de las caminatas, etc. Y, por supuesto, puedes caminar disfrutando de las instalaciones de tu barrio o de tu ciudad. Recorre zonas pintorescas o pasea por el parque más cercano.

Danzas aeróbicas

¿Bailas en la intimidad de tu hogar pero nunca te has propuesto hacerlo un poco más profesionalmente? Las danzas aeróbicas resultan grandes aliadas de los pacientes con diabetes II al controlar los niveles de azúcar en la sangre e impedir que se disparen. Informes como éste evidencian que el interés por el entrenamiento aumenta tras asistir varias semanas seguidas a clases de zumba.

¿Qué es la diabetes?

La Fundación para la Diabetes Novo Nordisk explica que la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada por niveles de azúcar (glucosa) en sangre elevados.

El aumento de glucemia es el resultado de defectos en la secreción de insulina, en su acción o en ambas. La insulina es una hormona que fabrica el páncreas y que permite que las células utilicen la glucosa de la sangre como fuente de energía.

Un fallo de la producción de insulina, de la acción de la misma, o de ambas cosas, genera un aumento de los niveles de glucosa en la sangre (hiperglucemia).