El Hospital Universitario Quirónsalud Madrid participa anualmente cerca de 300 ensayos clínicos

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Los ensayos clínicos son la herramienta más potente para determinar la eficacia y la seguridad de las nuevas terapias frente a las ya existentes, buscando que contribuyan a la curación de enfermedades, así como para incrementar la calidad de vida de los pacientes. “La mejor evidencia científica es fruto de los resultados que se obtienen en los ensayos clínicos”, afirma Carolina Gutiérrez, coordinadora de investigación del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

El hospital tiene una amplia experiencia en la realización de ensayos clínicos; solo en el año 2025 se firmaron un total de 79 ensayos nuevos, incluyendo terapias tempranas. En ese mismo año se llevaron a cabo en el hospital casi 300 ensayos de todas las fases de investigación clínica (Fase I, II, III y IV), que “permitieron a cientos de pacientes mejorar el pronóstico de su enfermedad y su calidad de vida”.

“Nos gustaría aprovechar el Día Mundial de los Ensayos Clínicos para reconocer el papel de los profesionales que, de una manera u otra, participan en su puesta en marcha y desarrollo. Cada día, con su trabajo y dedicación, contribuyen al alivio, curación y acompañamiento de nuestro principal valor: los pacientes”, recalca Carolina Gutiérrez.

El 20 de mayo es el Día Mundial del Ensayo Clínico porque este mismo día en 1747 se llevó a cabo el primer ensayo clínico documentado de la historia realizado por el Dr. James Lind, con el que buscaba identificar si la causa del escorbuto que diezmaba a los marinos de la Armada Británica era la ausencia de vitamina C. “Esta investigación manifestó que el formato de ensayo clínico puede generar el conocimiento adecuado para el desarrollo de mejoras terapéuticas para los pacientes. Hoy en día no se entiende la investigación sin ensayos clínicos”.

Quirónsalud: investigación que genera valor

La investigación y la innovación son dos señas de identidad del Grupo Quirónsalud, entendiendo la actividad investigadora como uno de los pilares fundamentales para la excelencia en la asistencia sanitaria y el cuidado de la salud.

Este compromiso responde al convencimiento de que la generación de conocimiento contribuye a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, para avanzar hacia una medicina basada en valor más innovadora, eficiente y personalizada.

Así, la apuesta por la investigación del Grupo y sus hospitales se traduce en una producción investigadora creciente en volumen y calidad, gracias a la mejora de procesos y a la cooperación entre profesionales e instituciones, con cerca de 1.500 ensayos clínicos activos en el último año, la mitad de ellos en fases tempranas.