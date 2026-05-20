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El cáncer nos va a afectar a todos, de una forma u otra. Directamente, o a través de alguien cercano. Desde esa convicción nace OCHO Cancer Summit 2026, una iniciativa de interés general, con vocación de servicio público, que reunirá en Madrid a científicos, médicos, pacientes, hospitales, instituciones, industria sanitaria, empresas y medios de comunicación para impulsar una nueva forma de prevenir, tratar, investigar, comunicar y acompañar el cáncer.

El encuentro se celebra los días 19, 20 y 21 de mayo de 2026 en el Hospital Universitario 12 de Octubre, con respaldo institucional de la Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Sanidad, y del Ayuntamiento de Madrid. OCHO se articula en torno a la Declaración de los Ocho Principios contra el Cáncer.

OCHO no se plantea como un congreso médico convencional, sino como una plataforma de acción colectiva frente al cáncer. Su objetivo es reunir a todos los actores implicados en el futuro de la enfermedad para lanzar un mensaje claro: la solución no depende solo de los hospitales ni de los tratamientos. Depende también de la investigación, la prevención, el diagnóstico precoz, el acceso a la innovación, la información rigurosa, la colaboración público-privada y la manera en que la sociedad acompaña y se relaciona con quienes padecen cáncer.

Aumentar la supervivencia

El nombre del encuentro expresa una ambición concreta: avanzar desde una supervivencia media actual cercana al 60% hacia un horizonte en el que 8 de cada 10 personas puedan superar el cáncer. Pero OCHO quiere ir más allá de la cifra. Propone una nueva mirada: menos miedo, menos silencio y menos distancia; más conocimiento, prevención, esperanza, presencia y cuidado.

El programa contará con la participación de referentes de la oncología española como el Dr. Jesús García-Foncillas, presidente de la Fundación ECO; el Dr. Luis Paz-Ares, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre; el Dr. Mariano Barbacid, investigador del CNIO y una de las grandes figuras internacionales de la biología molecular del cáncer; el Dr. Rafael López, jefe de Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; la Dra. Laura García Estévez, la Dra. María Dolores Lozano, el Dr. Ignacio Melero, el Dr. Armando López y otros especialistas de referencia.

Junto a ellos participarán voces internacionales como María Neira, exdirectora del área de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, que abordará la prevención, los entornos saludables y el papel de las políticas públicas; y el Dr. Carlos Cordon, Head of Pathology de Mount Sinai, referente mundial en patología molecular, diagnóstico avanzado y medicina de precisión.

El encuentro contará además con asociaciones de pacientes, hospitales, representantes de la industria farmacéutica y tecnológica, organizaciones empresariales, medios de comunicación e instituciones públicas. El programa abordará ciencia e innovación, inteligencia artificial, medicina de precisión, ensayos clínicos, financiación de la I+D, reincorporación laboral de pacientes, cáncer infantil, prevención, desinformación y acompañamiento social.

Uno de los mensajes centrales de OCHO Cancer Summit es que el cáncer no puede seguir siendo una realidad que paraliza cuando aparece y que se olvida cuando no nos afecta directamente. La sociedad debe aprender a esperarlo, prevenirlo, detectarlo, tratarlo y, sobre todo, integrarlo de forma más natural y humana en su relación con quienes lo padecen.

Los medios de comunicación tendrán un papel esencial en este cambio. No solo informan sobre el cáncer: ayudan a construir la forma en que una sociedad lo entiende, lo nombra y lo acompaña. Por eso, OCHO quiere abrir una conversación pública que interese a toda la ciudadanía: cómo debemos vivir, prevenir y acompañar el cáncer como sociedad.

El cáncer no debe generar silencio ni distancia. Debe activar conocimiento, prevención, cuidado y compromiso. OCHO Cancer Summit 2026 es una iniciativa de interés general coordinada por Fundación ECO y Medicina Televisión, con la participación de instituciones, hospitales, pacientes, sociedades científicas, industria sanitaria, empresas y medios de comunicación.