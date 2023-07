Fact checked

Una quemadura por el sol consiste, según detalla la Clínica Mayo, en piel inflamada y dolorida que se siente caliente al tacto. Generalmente aparece algunas horas después de haber estado expuesto al sol demasiado tiempo. Estas quemaduras se caracterizan por enrojecimiento, sensibilidad y posibles leves ampollas en la piel expuesta al sol. Es importante tratarlas con cuidado, evitando exponerse nuevamente al sol hasta que la piel se recupere por completo.

Se pueden aliviar las quemaduras por el sol con medidas simples de cuidado personal, como enfriar la piel con compresas o tomar analgésicos, según explica en entrevista a OKSALUD la doctora Isabel del Campo, dermatóloga del Instituto de Dermatología Integral (IDEI).

Pregunta.- ¿Por qué se produce una quemadura solar? ¿Cuándo aparecen?

Respuesta.- Una quemadura solar se produce cuando se ha producido una sobreexposición al sol bien sin fotoprotector o sin haber renovado el fotoprotector adecuadamente. Es en este momento cuando la melanina (pigmento que da color a la piel) y la barrera hidrolipídica de la piel no pueden protegernos de los rayos UVA y UVB.

La quemadura solar también depende del fototipo de piel de cada persona. Cuanto más alto sea, más estaremos protegidos de la radiación solar.

P.- ¿Cuáles son los síntomas de una piel quemada por el sol?

R.- El síntoma más habitual y que más pronto aparece es el enrojecimiento de la piel. Puede presentarse a los pocos minutos de estar bajo el sol hasta horas después.

Otros síntomas son un calentamiento de la zona afectada por la quemadura, dolor al más ligero tacto, irritación e hinchazón.

Si la quemadura ha sido fuerte, pueden aparecer ampollas, que están rellenas de líquido (similar al agua) que pueden romperse, signo inequívoco de que la piel está muy dañada. En este caso, hay que acudir al dermatólogo ya que la ruptura de las ampollas puede provocar una infección bacteriana.

P.- ¿Cómo actuar?

R.- Hay tres pasos básicos de actuación:

Aplicar frío local en forma de compresas aplicadas sobre la piel suavemente. Deberán estar humedecidas con agua fría para aliviar el dolor y disminuir la inflamación provocada por la quemadura. Puede ser beneficioso que las compresas frías estén empapadas en esa infusión de manzanilla, ya que tiene propiedades calmantes, astringentes y antibacterianas. Luego se podrían utilizar cremas tipo “after sun” que ayuden a reparar el ADN celular de la piel. El after sun no debe contener perfumes y conservantes, que pueden producir irritación y/o alergia. No obstante, hay que saber que ningún aftersun evita los daños a largo plazo que el exceso de sol y las quemaduras causan sobre la piel. Analgésicos.

P.- ¿Cuánto tarda en desaparecer una quemadura por el sol?

R.- Una quemadura solar leve tarda en remitir entre 2-4 días, es decir, en que la piel deje la rojez para pasar a estar bronceada, pero esto no significa que el daño celular no haya ocurrido, sino que se ha acumulado. Si es más grave, pueden tardar en curarse una semana, ya que la piel se cambia por completo y tiene que aparecer piel nueva y sana (aunque el daño en el ADN celular no se cura, si no que se acumula). Para acelerar el proceso de regeneración de la piel, se pueden utilizar más adelante activos regenerantes, para que la nueva piel vuelva a salir rápidamente, en el caso de que ésta se pele. Entre estos activos se encuentran el aloe vera, la manzanilla, la caléndula, vitaminas como la E y la C, pero siempre consultando al dermatólogo el momento de aplicarlos.

P.- ¿Qué no hacer?

R.-Hay dos cosas básicas que no debemos hacer:

Al contrario de lo que se cree, está contraindicado darse una ducha de agua fría a presión en la zona quemada porque al estar debilitada ésta podría rasgarse y producir heridas. Siempre es mejor utilizar compresas que se vayan cambiando cada poco tiempo para que el frío se mantenga de manera permanente en la quemadura y alivie el dolor. Si la piel empieza a pelarse no se tire de ella, al igual que hay que estar vigilante si aparecen ampollas, ya que se en ambos casos se pueden provocar infecciones bacterianas que suponen un problema añadido a la misma quemadura.

P.- ¿Cuándo consultar a un médico? Complicaciones

R.- Cuando aparezcan ampollas, hay que acudir al dermatólogo, que prescribirá, tras una exploración física, el tratamiento más adecuado. También le hará una serie de preguntas sobre la zona quemada, ya que si es una zona habitual en la que se han producido más quemaduras, será necesario un seguimiento anual por parte de un dermatólogo para evitar que aparezcan lesiones compatibles con un precáncer de piel o una lesión cancerosa en sus primeras fases, porque, detectadas a tiempo, se curan prácticamente en el 100% de los casos.

P.- ¿Qué hábitos hay que seguir para mantener una piel sana el mayor tiempo posible?

R.- Lo importante, destaca el experto, es usar protector solar y adoptar otros hábitos de protección para la piel a fin de prevenir las quemaduras por el sol, no sólo en verano, sino durante todo el año, incluso si hace frío o está nublado.