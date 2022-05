La crema de protección solar habría de ser siempre SPF 50+, que es el máximo posible. Pero ello no indica que el uso adecuado de esta evite el daño solar, sino que lo reduce. De hecho, el índice se refiere, no a la cantidad de sol que recibimos, sino al tiempo que tardamos en sufrir eritema o quemadura solar. La crema solar reduce el riesgo de quemadura, pero no en la misma proporción en la que reduce el daño cutáneo, y, a su vez, el riesgo de envejecimiento y desarrollar cáncer.