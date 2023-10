Fact checked

La Alianza Mundial para los Cuidados Paliativos (WHPCA), celebra el segundo sábado del mes de octubre el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que este año se conmemora el día 14, para concienciar sobre la importancia de esta especialidad médica. La Organización Mundial de la Salud estima que anualmente 40 millones de personas —el 78% de las cuales viven en países de ingreso bajo e ingreso mediano— necesitan cuidados paliativos. En el caso de los niños, el 98% de los que necesitan tales cuidados viven en países de ingreso bajo e ingreso mediano; casi la mitad de ellos, en África.

Aunque los cuidados paliativos tradicionalmente se han asociado con la atención a personas con cáncer en estadios avanzados, estos cuidados deben extenderse también a otros procesos no oncológicos irreversibles, progresivos y en fase terminal. Por este motivo, la concienciación sobre estas prácticas es fundamental para lograr mejorar la calidad de vida de todas estas personas afectadas y facilitar que se pongan a su disposición medios, técnicas y profesionales de cuidados paliativos. Desde OKSALUD entrevistamos al presidente del Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), el doctor Manuel Martínez-Sellés, cardiólogo y experto en Cuidados Paliativos que explica la situación actual de esta especialidad y hasta dónde deberían llegar.

PREGUNTA .- ¿Puede explicarnos en qué consisten los Cuidados Paliativos y cómo benefician a los pacientes con enfermedades graves o terminales?

RESPUESTA.- A mí me gusta la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que los muestra como todo planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes (adultos y niños) y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. La forma de beneficiar a estos pacientes con enfermedades avanzadas es previniendo y aliviando el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual. Me parece particularmente importante que la OMS no se centre solo en el sufrimiento físico (dolor, falta de aire, náuseas/vómitos, picor…) sino que incluye todo tipo de sufrimiento (psicológico, social e incluso espiritual).

P.- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los profesionales de la salud en la prestación de Cuidados Paliativos en la actualidad?

R.- Lamentablemente, los cuidados paliativos están infradesarrollados. En el último atlas europeo de cuidados paliativos somos del grupo de países que está en la cola, entre Georgia y Moldavia. Tenemos menos de un tercio de los servicios de cuidados paliativos que se recomiendan. Y somos de los pocos países europeos que sigue sin una especialidad médica oficial de cuidados paliativos. La misma OMS destaca que los cuidados paliativos no deben limitarse a los últimos días de vida, sino aplicarse progresivamente a medida que avanza la enfermedad y en función de las necesidades de pacientes y familias. El problema es que, como hay poca disponibilidad, muchas veces se reservan para situaciones extremas. A veces parecen más cuidados moribundos que cuidados paliativos.

P.- ¿Cuál es la relación entre los Cuidados Paliativos y la mejora de la calidad de vida de los pacientes en sus etapas finales?

R.- Muchos estudios han mostrado una relación clara. Hay incluso ensayos clínicos que han asignado de forma aleatoria a pacientes con enfermedades avanzadas a Cuidados Paliativos o a cuidados estándar y el beneficio de los paliativos es indudable. No solo para los pacientes, también para las familias.

P.- En relación a la eutanasia, ¿Cuál es la posición del colegio de médicos respecto a esta cuestión? ¿Cuáles son los principios éticos y legales que guían esta postura?

R.- La eutanasia va contra la esencia de la medicina. Ya lo decía el juramento hipocrático 500 años antes de Cristo: «No accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos, ni sugeriré a nadie cosa semejante». Si eso era verdad en la Grecia clásica lo es aún más hoy en día, con los avances de la medicina. La Asociación Médica Mundial lo reiteraba hace menos de un año: «La Asociación Médica Mundial se mantiene firmemente opuesta a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica». También es muy claro el nuevo código de deontología médico español, que se presentó hace unos meses: «El médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente». Lógicamente nuestra postura desde el colegio está de acuerdo con los principios éticos que justifican este rechazo. Un médico que practica eutanasia está yendo contra su código deontológico. Otra cosa distinta es que, lamentablemente, seamos unos de los pocos países en los que la ley permite esta práctica y respalda a los que lo hacen.

P.- ¿Cómo se aborda el tema de la eutanasia en el contexto de los Cuidados Paliativos? ¿Cuáles son las diferencias entre ambos enfoques?

R.- Los Cuidados Paliativos tratan de acabar con el sufrimiento. La eutanasia acaba con el que sufre, es algo así como un homicidio compasivo, matar a un paciente que está sufriendo. La diferencia es abismal y es necesario que población y profesionales la conozcan.

P.- ¿Cuál es su opinión sobre la legislación de la eutanasia en España? ¿Cómo cree que afectará a la práctica médica y a los pacientes?

R.- Estoy de acuerdo con el informe unánime de todos los miembros del Comité de Bioética de España, máximo órgano que asesora el gobierno en esta materia, que justo antes de que se presentase la nueva ley advertía: «La eutanasia y/o auxilio al suicidio no son signos de progreso sino un retroceso de la civilización». Una pena que no les hicieran caso. La eutanasia introduce un factor que es muy dañino para una relación médico-paciente basada en la confianza y en el principio de no maleficencia.

P.- ¿Qué significado tiene para la comunidad médica el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y cuál es su importancia en la atención médica actual?

R.- Es una oportunidad para volver a reivindicar su importancia. Creo que se ha presentado una dualidad: eutanasia o sufrimiento. No es así, está la alternativa ética de los cuidados paliativos por la que hay que apostar.

P.- En términos de futuro, ¿Qué cambios o avances espera ver en la atención médica relacionada con los Cuidados Paliativos en los próximos años?

R.- Espero que en breve tengamos un reconocimiento oficial de esta especialidad médica. Ojalá se apueste por una política del cuidado que permita que todos los pacientes reciban los cuidados que necesitan.