Dr. Javier Cobas: «Esperamos comenzar pronto las obras del nuevo Hospital La Paz y encarar una nueva era»

El Hospital Universitario La Paz, inaugurado en el año 1964, es hoy un centro de referencia tanto a nivel nacional como internacional, alcanzando los primeros puestos de los hospitales más importantes del mundo. Con más de 7.000 trabajadores, dispone de un Instituto de Investigación Sanitaria, IdiPAZ, y tiene adscritos los hospitales de Cantoblanco y el Carlos III.

El subdirector gerente, Dr. Javier Cobas Gamallo, abordará en OKSALUD, los principales retos de este emblema sanitario español, desde las vertientes de investigación, docencia, hospitalización, nuevas tecnologías y digitalización o la importancia que tendrá para el futuro la ampliación de sus instalaciones con la construcción del nuevo hospital. Un futuro a partir, necesariamente, de un análisis exhaustivo de la situación actual y de una evolución rigurosa de los objetivos contemplados en su Plan Estratégico como meta para alcanzar y consolidar La Paz como un hospital de referencia a través de la puesta en marcha de un plan trianual denominado Plan de Excelencia.

Pregunta.-El Hospital Universitario La Paz es una referencia dentro y fuera de España. ¿Somos conscientes de ese prestigio defendido por sus profesionales?

Respuesta.-Somos conscientes de la importancia del Hospital, pero quiero recalcar que no debemos olvidar que hay otros hospitales de la red pública española que tienen del mismo modo un gran prestigio. La capacidad de nuestros profesionales incluyendo a centros de especialidades es muy grande. Es cierto que La Paz tiene una gran vocación por la innovación, por aplicar nuevas terapias, técnicas quirúrgicas y tecnológicas al servicio del paciente, lo que nos ha llevado ciertamente durante estos sesenta años a que tengamos una consideración especial, algo que nos trasmiten otros profesionales y pacientes.

P.-En los últimos años, se han conseguido grandes avances científicos y algunos de ellos impulsados por profesionales de este Hospital. ¿Cómo ve esos cambios?

Para estar en la vanguardia y ser reconocido, el Hospital y nuestros profesionales tienen que apostar por la investigación y la innovación. Ese espíritu que impera en nuestro centro es el que ha llevado a instalar en su momento el primer PET/CT de la sanidad pública o recientemente el primer RM-Linac, así como poner en marcha nuevas técnicas quirúrgicas y otros avances como el ser el primer centro en realizar trasplante intestinal con donante en asistolia tras estar varios años investigando dicha técnica.

R.-P.- Dado nuestro potencial sanitario, ¿cree que investigamos lo suficiente?

No. Siempre es poco. Necesitamos más avances, más investigación, más inversiones y nuestro deber, como facultativos, es reivindicarlo, para mejorar y avanzar en la curación de patologías. Por nuestra parte, creamos hace años una Fundación para auspiciar la investigación. A través de ella, nos presentamos a concursos públicos, tanto estatales como europeos, también a privados, con el objetivo de conseguir nuevas líneas de financiación.

P.- ¿Llega financiación desde colectivos privados?

R.- Afortunadamente, podemos decir que contamos con algunas ayudas privadas. No todas las que quisiéremos, máxime si lo comparamos con países anglosajones, por citar un ejemplo, pero vamos obteniendo recursos. Incluso, contamos con algunas aportaciones personales de personas que quieren que sigamos impulsando nuevos retos en nuestra sanidad; en algunos casos, son aportaciones para estudios concretos como el cáncer o la neurología.

P.- Háblenos de la construcción del nuevo hospital de La Paz. ¿En qué punto se encuentra el proyecto?

R.-La carrera aún no ha comenzado -comenta haciendo un inciso-, pero sí, esperamos que sea pronto para llevar a este centro hospitalario a una nueva era. Es verdad que vamos aún lentos y que, como gestor, debo incidir en ello porque queremos que se ponga en marcha cuanto antes para el beneficio de todos, pero sobre todo de los pacientes. La Paz presentó un proyecto que fue aprobado y que esperamos que se puedan iniciar las obras cuanto antes, porque su desarrollo llevará tiempo. Por otra parte, he de decir que nos han autorizado la ampliación del Carlos III, y sacaremos a concurso el proyecto de adaptación del Zendal, para adaptarlo a diferentes servicios, con el fin de poder llevar a cabo las obras de ampliación de La Paz sin reducir servicios.

P.-Uno de los pilares fundamentales de este Hospital es la docencia, dentro del eje asistencial y de investigación, ¿cómo aplican su desarrollo y organización como oportunidad para el conocimiento?

R.- La docencia es fundamental, pero tanto de los estudiantes de la Universidad Autónoma que se encuentra cerca de nosotros como de los MIR o de los facultativos que, aunque ya han terminado, les queda aún un período de tiempo para formarse en áreas concretas de su especialidad. La docencia es el pilar básico que ha permitido tener una sanidad tan buena en España. En este sentido, no sólo en los MIR, sino con la docencia postgrado, este es el hospital en el que más cursos se organiza de la Comunidad.

P.- Ya que hablamos de formación y MIR, ¿caminamos hacia períodos donde tendremos serios problemas para disponer de médicos en España?

R.-El problema que se ha venido dando no es otro que el de planificación. Desde hace años se tenía que haber trabajado para que las universidades aumentase sus plazas porque en los próximos años vamos a tener serios problemas para tener facultativos; la formación de un médico tarda diez años. Habrá muchas jubilaciones que se tendrán que cubrir en los próximos años sabiendo que ese episodio va a llegar, pero si no se planifica con tiempo, como parece ser en estos momentos, nos vamos a encontrar con un problema de cierta magnitud. Debemos pensar, por otra parte, que el 30% de los MIR que aprueban no son españoles y normalmente muchos vuelven a su país, es decir, de nuevo necesitamos adelantarnos y planificar, pero con suficiente margen de tiempo.

P.- Otro de los aspectos reseñables de adaptación a la era tecnológica es la digitalización, ¿Cómo llevan esa transformación?

R.-Estamos trabajando desde hace años en esa trasformación digital. Hemos puesto en marcha un nodo donde lo hemos dividido en áreas: telemedicina, inteligencia artificial y big data aplicado al ámbito sanitario, el nuevo hospital o el 3D. Cada departamento lo lidera un profesional con su grupo de trabajo, y se va desarrollando como el departamento de 3D. En él trabajan actualmente especialistas en Cirugía Maxilofacial, Traumatología, Cirugía General, Cirugía Vascular y Cardiología para planificar intervenciones y procesos complejos y hacer modelajes.

P.- La telemedicina se ha visto durante un tiempo con cierta negatividad, pero realmente es una herramienta tecnológica más que se utiliza como información, comunicación o como proceso asistencial. ¿Cómo ha visto su evolución?

R.- El covid realmente fue el detonante que lanzó este servicio en favor de la atención médica y que comenzó con el recurso telefónico para más tarde avanzar y caminar hacia la incorporación de imágenes. En mi opinión, creo que la primera consulta debe ser presencial porque tienes que ver al paciente, realizar la exploración y la toma principal de datos. Sin embargo, a partir de ahí, se pueden compartir resultados de pruebas o visualizar mediante imágenes la evolución de una enfermedad, como puede ser el caso del área dermatológica o, incluso, para llevar a cabo un cambio de medicación.

P.- La pediatría es uno de sus servicios más destacados, ¿dónde están incidiendo en estos momentos?

R.- La pediatría es uno de los servicios más potentes del hospital desde siempre, por ese motivo, ahora queremos incidir de manera multidisciplinar en el ámbito de las enfermedades raras. Lo que tratamos es de disminuir el tiempo de diagnóstico, que es de lo más complejo, y para ello, estamos trabajando en equipos de diversos servicios para un trabajo conjunto y que ofrezca diagnósticos más dinámicos. Además, evitaremos que los padres tengan que acudir con los menores de una consulta a otra porque lo centralizaremos en un punto concreto.

P.- ¿Qué desafíos tiene en los próximos años La Paz?

R.- El primero y más trascendental es, sin duda, la obra de construcción del nuevo Hospital Universitario La Paz, porque tenemos que seguir trabajando en las actuales instalaciones y donde se va a realizar esta gran obra, un gran proyecto; el segundo, la trasformación digital, porque en este caso se va a modificar algunos comportamientos de trabajo; y, en tercer lugar, la investigación en cada especialidad. Sin embargo, como estamos viendo, la incidencia del cáncer hace que nos replanteemos algunos esfuerzos, para mejorar terapias avanzadas con innovadores tratamientos que nosotros mismos llevamos a cabo.