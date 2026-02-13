Fact checked

El envejecimiento de la población mundial ha traído consigo un aumento sostenido de las enfermedades neurodegenerativas. Entre ellas, la enfermedad de Alzheimer (EA) representa el mayor desafío sanitario y social de nuestro tiempo. El Dr. Francisco J. Vizoso aborda las nuevas estrategias basadas en medicina regenerativa que podrían abrir una vía diferente en la lucha contra esta patología.

El Dr. Francisco J. Vizoso, presidente del Comité Científico de FICEMU, alerta del crecimiento imparable del Alzheimer —que ya afecta a más de 55 millones de personas en el mundo— y de las limitaciones de los tratamientos actuales, que no frenan su progresión. Ante este escenario, defiende la necesidad de explorar nuevas estrategias basadas en medicina regenerativa. S

Su equipo ha desarrollado un innovador producto biológico obtenido del secretoma de células madre uterinas (hUCESC), con propiedades regenerativas, antiinflamatorias y neuroprotectoras, que podría superar las barreras de la terapia celular tradicional. El proyecto, que comenzará con estudios en parálisis cerebral mediante administración intranasal y publicado en una entrevista en la revista de la Asociación de Alzheimer de Asturias y la Fundación Alzheimer del Principado, abre también una posible vía futura para abordar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Pregunta: ¿Cuál es la dimensión actual del problema del Alzheimer?

Respuesta.- Según el informe de la Organización Mundial de la Salud de 2025, más de 55 millones de personas viven con demencia en el mundo, y el Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de los casos. Se estima que esta cifra podría alcanzar los 139 millones en 2050. Además, la mortalidad por Alzheimer ha aumentado de forma muy significativa, con un incremento estimado del 145,2%.

Estamos hablando no sólo de una enfermedad devastadora para el paciente, sino también de un enorme impacto emocional para las familias y de una carga económica muy elevada para los sistemas sanitarios.

P.- ¿Por qué sigue siendo tan difícil tratar esta enfermedad?

R.- Sabemos que influyen factores como la edad, la genética, el entorno o la alimentación, pero todavía no comprendemos completamente cómo aparece y progresa la enfermedad. Por eso no disponemos de medidas preventivas realmente eficaces.

Los tratamientos actuales solo logran efectos modestos, no frenan la progresión y, en muchos casos, producen efectos secundarios relevantes. Esto hace evidente la necesidad de explorar enfoques distintos y más efectivos.

P.- En ese contexto, ¿qué papel juega la investigación en células madre?

R.- La medicina regenerativa es una de las grandes líneas de trabajo actuales. Dentro de ella, muchas investigaciones se han centrado en las células madre mesenquimales (CMM), por sus propiedades inmunomoduladoras y regenerativas.

En 2025 hay más de 1.100 ensayos clínicos activos en el mundo relacionados con CMM en diversas disciplinas, incluidas enfermedades neurológicas como el Alzheimer. Aunque muchos estudios han demostrado que son seguras y potencialmente eficaces, los resultados no han cumplido todas las expectativas.

P.- ¿Cuáles son los principales obstáculos?

R.- La terapia celular presenta limitaciones importantes: incompatibilidad inmunológica, riesgo de formación de tumores o émbolos, dificultad para producir suficientes células, posible transmisión de infecciones, envejecimiento celular durante el cultivo, complejidad para estandarizar dosis y potencia, requisitos estrictos de conservación y costes muy elevados.

En neurología se suma otro problema: cuando se administran por vía intravenosa, muchas células quedan retenidas en los pulmones y la barrera hematoencefálica dificulta su llegada al cerebro. Todo ello limita su aplicación masiva en la práctica clínica.

P.- ¿Qué solución propone su grupo de investigación?

R.- Nuestro primer hito fue la identificación y caracterización funcional de unas células madre localizadas en el cuello uterino humano, que denominamos hUCESC (human Uterine Cervical Stem Cell).

Posteriormente, desarrollamos una innovación clave: obtener el secretoma de estas células en cultivos in vitro. El secretoma es el conjunto de sustancias que liberan las células y que reproduce sus efectos beneficiosos, pero sin utilizar células vivas como tratamiento. De esta forma evitamos muchos de los problemas asociados a la terapia celular.

Además, este producto biológico contiene mayores cantidades de factores con potencial terapéutico que otros tipos de CMM.

P.- ¿Qué han observado en sus estudios?

R.- En estudios in vitro y en modelos animales comprobamos que el secretoma de las hUCESC tiene potentes efectos regenerativos: favorece la formación de vasos sanguíneos, reduce la inflamación y el estrés oxidativo, y presenta propiedades antitumorales y neurotróficas, es decir, protectoras de las neuronas.

Estas características lo convierten en un candidato especialmente interesante para enfermedades neurológicas. Creemos que estas propiedades extraordinarias pueden estar relacionadas con la localización de estas células en el cuello uterino, una zona que simbólicamente podría describirse como la puerta del «cofre de la vida».

P.- Han anunciado un nuevo proyecto en parálisis cerebral. ¿En qué consiste?

R.- Hemos diseñado un proyecto para administrar nuestro producto biológico por vía intranasal en pacientes con parálisis cerebral, un conjunto de trastornos del desarrollo psicomotor debidos a alteraciones en el cerebro fetal o infantil.

La vía intranasal es muy prometedora porque es incruenta, de fácil aplicación y permite que el secretoma llegue al cerebro de forma más directa, evitando en gran parte la barrera hematoencefálica.

Primero llevaremos a cabo estudios experimentales y, posteriormente, ensayos clínicos.

P.- ¿Con quién colaboran en este proyecto?

R.- Trabajaremos junto al Grupo del Dr. Ezquer, del Centro de Medicina Regenerativa de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo (Santiago de Chile), y con la Dra. Morales, del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Santiago de Chile, ambos con amplia experiencia en investigación neurológica.

Además de FICEMU y la empresa Gistem Research, el proyecto cuenta con la promoción y el apoyo principal de la Fundación argentina «Dalen Que Valen», dedicada a impulsar soluciones innovadoras para niños con esta condición.

También quiero agradecer a la Fundación Alzheimer Asturias por su apoyo constante. Las primeras presentaciones científicas de nuestros proyectos neurológicos se realizaron en actos organizados por esta entidad.

P.- ¿Puede esta tecnología aplicarse al Alzheimer?

R.- Estamos convencidos de que sí. Aunque el proyecto inicial se centra en la parálisis cerebral, la tecnología desarrollada puede ser clave para abordar otras enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer.

La Enfermedad de Alzheimer es un mal que nace de la propia vida y termina volviéndose contra ella. Frente a este desafío, no podemos resignarnos. Este trabajo no solo pretende aportar evidencia científica, sino también despertar esperanza y promover la acción. El único fracaso posible sería no intentarlo.