Entre las diversas causas de sufrir dolor en la punta del dedo gordo del pie están leves pero también algo más graves. Todo ello depende de si ello va acompañado de otros síntomas. Vamos a descubrir algunas de sus causas, porque probablemente, en algún momento de tu vida, hayas experimentado ese molesto dolor repentino, y sin explicación aparente.

Este dolor y molestia es un síntoma que suele ser asociado a la enfermedad de la gota, pero detrás del cual puede haber otros diagnósticos.

Está claro que un dolor se puede notar si tenemos una lesión, un accidente, artritis y muchas otras razones, si bien si este dolor va acompañado de fiebre o un engrosamiento del dedo que está algo rojo, entonces las causas son otras, y lo recomendable es ir al médico en cuanto antes.

Causas del dolor en la punta del dedo gordo del pie

Resulta fundamental tener cuidado de qué hacemos y qué no hacemos con los pies, y no dejarnos estar cuando notamos las primeras manifestaciones de incomodidad, que podrían estar advirtiendo acerca de una afección sobre la articulación metatarsofalángica.

Allí está la justificación de ese dolor tan insoportable, más de una vez acompañado además de hinchazón, que hace que no podamos seguir adelante con nuestro ritmo de vida habitual.

Eso no quiere decir que aquella sea la única causa de este trastorno, ya que los juanetes, las lesiones por golpes y hasta la artritis coinciden en ofrecer los mismos indicios de su presencia.

Gota

Mayo Clinic responde en su web que podría tratarse de este problema. La gota es una forma común y compleja de artritis que puede afectar a cualquier persona. Se caracteriza por ataques repentinos y graves de dolor, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad en una o más articulaciones, a menudo en el dedo gordo del pie.

Un ataque de gota puede ocurrir de manera repentina, es decir, sin avisar previamente, y con frecuencia puede hacer que te despiertes en el medio de la noche con la sensación de que el dedo gordo del pie está en llamas. La articulación afectada está caliente, hinchada y tan sensible que hasta el peso de la sábana puede parecer intolerable.

Como consecuencia de ello es no poder andar por este dolor y la causa de que surja es por tener el ácido úrico elevado. Entonces hay que ir al médico para que nos haga un análisis con el fin de saber cómo está este ácido y hacer dieta, porque determinados alimentos no pueden tomarse y por supuesto no se puede beber alcohol.

Para rebajar esta hinchazón, a parte del análisis y antes de este, lo normal es dar medicación, si bien el dolor y la hinchazón pueden no reducirse en días o semanas.

Juanetes y callos

Aunque hablamos de estas razones, lo cierto es que normalmente las causas son menos importantes pero sí deben tratarse. Es el caso de los juanetes y callos.

Cuando hablamos de juanetes es el dolor, especialmente en la base del dedo gordo y en algunos casos en los dedos del pie. Surgen por diversas razones como un zapatos apretado e inadecuado, sudor en todo el pie y otros.

En este caso, hay varios tratamientos y remedios como cremas que podemos obtener en las farmacias, colocar una compresa fría en la zona y otros.

Mientras que cuando nos referimos a los callos suelen aparecer por la acumulación de células muertas en la capa más superficial de la piel.

Para prevenir los callos también debemos usar un zapato que se adecue a nuestro pie, también existen plantillas ortopédicas para proteger, cremas y otros recetados por el médico o los tratamientos que puede darnos el podólogo.

Conviene entonces la consulta con un profesional médico, que señale el tratamiento a seguir, para terminar con este fastidio y, si se trata de gota, actuar antes de que literalmente se coma hueso y cartílago.

No obstante, si el especialista detecta que es un inconveniente de juanetes, aunque la deformación es casi imposible de corregir, siempre se puede reducir la presión sobre el dedo gordo y sus potenciales movimientos, consiguiendo que el dolor deje de agobiarte a diario.

Lo importante es no dejar los pies desamparados si no cuidados durante todo el año, mientras que ello debe extremarse mucho más durante el verano porque el pie suda más y es posible que haya mayores problemas.

¿Cuándo ir o llamar al médico de inmediato?

Dolor intenso

Fiebre y los dedos del pie hinchada

Fiebre y zona enrojecida en la piel

Enrojecimiento extenso o raya roja

Piel de color morado o negro en los dedos del pie

Insensibilidad en los dedos del pie afectados por el dolor

Debilidad

Se descarta ir cuando el dolor dura poco, al día siguiente es inexistente, se calma cuando nos hemos aplicado crema o con ibuprofeno, y otros. Pero siempre es recomendable que nos vea un profesional de la salud.