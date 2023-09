La dieta vegana y paleo que está revolucionando la redes

Fact checked

La alimentación es clave para nuestra salud, y por eso constantemente asistimos a la recomendación de dietas para bajar de peso o lograr un mayor bienestar. Algunas de ellas pueden ser contraproducentes si no somos cuidadosos, pero otras dan buenos resultados en la mayoría de las personas. Incluso, muchas veces se aconsejan opciones alimenticias que derivan de la fusión de otras. Es el caso de la dieta pegan, ¿qué características posee?

En principio, como su nombre indica, el origen de la dieta pegan está relacionado con la unión de dos alternativas alimentarias comunes, dos dietas previas. Estamos hablando de la dieta vegan, o vegana, y de la dieta paleo, o paleolítica. En los últimos años, ambas han estado entre las más elegidas por quienes intentaban adelgazar sin dejar de incorporar los nutrientes vitales para su organismo.

En qué consiste la mezcla de la dieta vegana y paleo

Al igual que la mayoría de las sugerencias nutricionales actuales, la dieta pegan se basa en un alto consumo de frutas y verduras, y un bajo consumo de carne. Otro detalle interesante es que no rechaza la ingesta de grasas, sino que incluso sus defensores las consideran indispensables para un metabolismo saludable.

Por otro lado, de la dieta paleolítica toma la idea de cocinar lo menos posible los alimentos para que en los procesos de cocción no pierdan sus nutrientes.

5 grupos de comidas imprescindibles en la dieta pegan

Alimentos con mínima carga glucémica: los azúcares y carbohidratos, sean simples o refinados, no tienen cabida en este tipo de alimentación.

Frutas y verduras diversas: las bayas por su bajo índice glucémico, pero cualquier fruta y verdura en general, son aceptables en todos los casos.

Alimentos con grasas saludables: aquellos que contienen Omega 3; una sustancia del coco, el aguacate y los frutos secos que protege el corazón.

Pescados: especialmente los de escaso porcentaje de toxinas y mercurio. Anchoas, arenques y sardinas están entre los más sobresalientes.

Legumbres: son una fuente de fibra, proteínas y minerales. Una taza al día basta para cubrir las necesidades diarias del metabolismo.

¿Qué pasa con la carne?

En la dieta pegan, a diferencia de la dieta vegana, la carne no está prohibida. Pero lo ideal es usarla como guarnición o condimento y no como estrella del plato. Asimismo, no se debería comer carne de animales que no hayan sido criados de forma sostenible y alimentados únicamente con pasto. Es decir, hay ciertas limitaciones, pero si te gusta comer carne no tienes por qué privarte de ella. Quizás sea la explicación de por qué tantos famosos siguen esta dieta pegan.