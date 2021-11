Ese 1 de noviembre se celebra el Día Mundial del Veganismo, una conmemoración que tiene lugar desde el año 1994 con el fin de dar a conocer esta condición y de promover la alimentación y el uso de otros productos que no procedan de origen animal. Veamos en qué consiste esta filosofía que cada vez atrapa a más personas no por moda, si no por un estilo de vida completamente distinto a lo más convencional.

Tiene lugar este día porque Louise Wallis, en 1994, el que fue presidente de la Sociedad Vegana del Reino Unido, instauró esta celebración por coincidir con el 50° aniversario de la fundación de esta organización.

Las bases del veganismo

Según la web sobre el diamundialdelveganismo, este concepto está íntimamente relacionado con un estilo de vida basado en respetar a los animales, y así no se participa en su explotación para luchar para acabar con prácticas que hacen que sufran y mueran por nuestros intereses.

Así, los veganos comen y usan legumbres, cereales, frutos secos, semillas, verduras, hortalizas, etc. Todo lo que sea 100% vegetal y respetuoso con los animales. Hay leches o bebidas vegetales y legumbres y derivados muy nutritivos.

Y visten también fibras vegetales como el algodón y sintéticas como el elastán. Para el calzado, lo mismo: materiales vegetales y sintéticos.

¿Cómo hacerse vegano?

En esta web comentan de qué manera uno puede hacerse vegano siempre que se profese con los principios que tenga este colectivo que es no usar ningún tipo de producto, bien sea para comer, llevar o usar que provenga de origen animal. Es así de fácil, pero no por ello está extenso de complicación, porque aunque cada vez hay más alternativas a ello, es decir, productos veganos, todavía queda mucha concienciación sobre ello.

Desde la web del día mundial del veganismo, proponen descubrir recetas fáciles e ingredientes útiles para tu día a día que sean 100% veganos.

Para vestirse, nada mejor que hacerlo con materiales veganos en ropa y calzado a base de tejidos sintéticos, materiales vegetales… es importante aprender a leer las etiquetas en ropa y calzado para vestir siempre vegano.

Además podemos hablar de la cosmética vegana, porque los artículos de belleza, higiene personal y cuidados cosméticos también pueden ser completamente libres de explotación animal.

Puedes introducirte en el veganismo leyendo libros y documentales sobre veganismo y derechos de los animales, hay asociaciones que te respaldarán y a las que acudir para ello. En cuanto a la alimentación, es importante hablar con el médico para nutrirte correctamente porque muchas personas entran en el veganismo por moda y no saben bien qué deben comer.

Para apoyar este día, puedes compartir tus creencias en las redes sociales con el hashtag #DíaMundialdelVeganismo #WorldVeganDay.