Denise Welch, de 68 años, comparte los 4 sencillos ejercicios con peso corporal que utiliza para mantenerse fuerte después de las vacaciones

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Denise Welch, experta en ejercicio físico y cuidado personal para personas de edad avanzada, es un ejemplo para todo el mundo de que no es necesario acudir regularmente a un gimnasio para mantenerse activo durante el periodo vacacional. Según esta mujer de 68 años, tan sólo es necesario seguir una rutina básica de cuatro ejercicios con peso corporal para no perder el ritmo durante las vacaciones.

Durante los últimos días, la actriz ha compartido en sus redes sociales algunas imágenes poniendo en práctica esta rutina de ejercicios en la playa o junto a la piscina, disfrutando de sus recientes vacaciones tras la boda de su hijo.

Cuatro ejercicios básicos que te mantendrán en forma

Wlech comienza con una carrera por la playa antes de comenzar con los ejercicios de la rutina. Esta carrera aporta un mantenimiento de nuestra resistencia, ya que correr sobre una superficie arenosa hace que nuestra resistencia aumente al exigir más esfuerzo que una superficie normal. Posteriormente, continúa con una serie de cuatro ejercicios utilizando únicamente su propio peso corporal.

Utilizando escalones, bancos y tumbonas que están junto a la piscina, realizó ejercicios como flexiones inclinadas, fondos de tríceps, ciclismo en el aire y sentadillas, todo ello sin olvidar hidratarse correctamente en estos días de calor.

No hace falta un gimnasio para estar en forma

Las investigaciones más recientes de los científicos respaldan su argumento de que no es necesario acudir a un gimnasio regularmente para mantenerse en buena forma. Un estudio publicado en varias revistas científicas descubrió que el entrenamiento de resistencia con peso corporal a alta velocidad mejoró la capacidad funcional y la autonomía para hacer tareas del día a día de las personas de avanzada edad.

Una rutina que te permitirá continuar con tu mantenimiento de tu forma física sin necesidad de pagar la cuota de un gimnasio y con los materiales que todos tenemos a nuestro alcance cuando nos marchamos de vacaciones. Así que ya sabes, no hay excusa para hacer ejercicio durante tus vacaciones.