La ciencia lo confirma: hacer deporte durante tres minutos a máxima velocidad pueden cambiar más tu sangre que 90 minutos de ejercicio moderado

Hacer deporte durante tres minutos a máxima velocidad puede cambiar más tu sangre que 90 minutos de ejercicio moderado. La ciencia confirma lo imposible, un tipo de actividad que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos dará el cuerpo que queremos, pero, sobre todo, la salud que necesitamos. Esta actividad física que realizamos a diario está muy marcada por el tiempo que empleamos para hacerlo. Tendremos que poner en práctica algunos elementos que llegan a toda velocidad y que, sin duda alguna serán esenciales.

Este deporte que podemos hacer será una de las opciones que pondremos en práctica en estos días en los que realmente cada gesto cuenta. Volvemos a la rutina y lo hacemos de tal manera que tendremos que prepararnos para lo peor, en unos días en los que realmente cada gesto será el que nos afectará de lleno. Un día de sólo 24 horas, puede acabar quedándose en nada, cuando lo que nos puede hacer felices es ese cambio de tendencia que tendremos en mente. La ciencia confirma lo que puede llegar a ser más fácil de lo que nos imaginaríamos.

Confirma la ciencia lo que podemos conseguir

La realidad es que algunas veces el tiempo nos alcanza y lo hace de tal forma que debemos prepararnos para lo peor. Cuando lo que necesitamos es ponernos en forma, hay una manera que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

La falta de horas para poder descubrir la esencia de este tipo de elementos que pueden ir de la mano es esencial. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica un cambio que nos asegurará un cuerpo en plena forma sin renunciar a nada.

El tiempo acaba siendo el peor de los elementos posibles en estos días en los que cada segundo cuenta. Estamos viviendo pendientes de unas actividades que pueden acabar siendo las que nos darán un paso importante en estos días en los que cada pequeño gesto puede sumarse a una combinación de elementos que serán esenciales.

Podemos conseguir un cambio importante, la ciencia confirma lo que vamos a tener en mente en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta y acabará siendo esencial.

Hacer deporte durante tres minutos a máxima velocidad pueden cambiar más tu sangre que 90 minutos de ejercicio moderado

Tres minutos a máxima velocidad puede cambiar más tu sangre que 90 minutos de ejercicio moderado, un cambio de paradigma que hace que sea más sencillo de lo que parece conseguir un cuerpo perfecto o más sano. Esa manera de cuidarnos puede cambiar cuando disponemos del tiempo necesario para hacer posible lo imposible.

Un reciente artículo publicado en Cell Reports Medicine nos dice que: «El ejercicio es una terapia integral para muchas enfermedades cardiometabólicas, incluyendo la obesidad, la diabetes tipo 2 y la hipertensión. A pesar de sus amplios beneficios para la salud, los factores circulantes que median las adaptaciones al ejercicio en humanos siguen estando incompletamente definidos, particularmente en diferentes intensidades de ejercicio. Aquí, realizamos una intervención de ejercicio humano multicohorte que incorpora el ejercicio de intervalo de sprint (SIE) y el ejercicio de intensidad moderada (MIE) para analizar la regulación dependiente de la intensidad de la diadisma interorgánica. Encontramos que la intensidad del ejercicio influyó claramente en el proteoma y el metaboloma plasmático en participantes no entrenados y entrenados. Al integrar conjuntos de datos de genes multiorgánicos y expresión de proteínas con muestreo de tejidos in vitro e in vivo, mapeamos proteínas reguladas a sus tejidos predichos de origen y destino. Las fibras musculares y los adipocitos fueron particularmente sensibles a la intensidad del ejercicio y se observó que sufren amplios cambios secretorios y transcriptómicos. Además, aprovechamos una base de datos de fenómenos plasmáticos a gran escala para identificar proteínas dependientes de la intensidad asociadas con la salud y la enfermedad cardiometabólica, destacando cómo la intensidad del ejercicio da forma diferencial a la comunicación entre órganos y la salud del organismo».

Este estudio podría cambiarlo todo por completo: «Los beneficios metabólicos del ejercicio regular reflejan una respuesta multiorgánica coordinada, que abarca tejidos distantes y diversos tipos de células. Los metabolitos, lípidos, péptidos y proteínas secretados gobiernan la dianía entre órganos regulada por el ejercicio y contribuyen sustancialmente a las adaptaciones dependientes del ejercicio.1 Además de la regulación ascendente de los factores secretores, denominados exercinas,2 el ejercicio también regula a la baja los niveles de factores nocivos. Colectivamente, estos mediadores circulantes (el secretoma) regulan múltiples aspectos del metabolismo, como promover la remodelación del tejido adiposo al reducir la fibrosis mientras aumenta la vascularización y la inervación,3,4,5 mejorar el manejo de la glucosa de todo el cuerpo a través del recableado metabólico en el músculo esquelético,6 y mejorar la cognición a través de la estimulación de la neurogénesis e inhibición de la neuroinflamación».