Los científicos avisan: las 4 estaciones del año en la Tierra van a desaparecer y no estamos preparados

El profesor Melvin Vopson, de la Universidad de Portsmouth, ha avisado del principio del fin de las cuatro estaciones tal y como las conocemos y ha explicado el principal motivo: un cambio en el estado del universo. Este físico, que es toda una eminencia en la materia, ha dejado claro que este proceso ha provocado efectos anómalos en la Tierra, creando variaciones en lo que siempre hemos conocido como verano, invierno, otoño y primavera. Consulta en este artículo todo lo que ha publicado este científico sobre el fin de las cuatro estaciones.

Esto es algo que vivimos en nuestro día a día: el principio y fin de las cuatro estaciones que utilizamos en nuestro calendario gregoriano. Más que su final, lo que han demostrado los científicos en los últimos años es que los veranos cada vez son más largos y extremos, mientras que los inviernos son cortos e irregulares. Esto quiere decir que las estaciones de primavera y otoño pierden algo de definición y han abierto un gran debate sobre el posible final de esto. Ahora, un investigador de la Universidad de Portsmouth ha confirmado que ha habido un cambio en el estado del universo y esto ha afectado a la Tierra.

El profesor Melvin Vopson ha sido el encargado de esgrimir en un estudio que los cambios climáticos de los últimos años no serían consecuencia de los factores atmosféricos o actividad humana, sino de una reorganización del sistema planetario dentro del universo. Este informe se ha publicado en un artículo en AIP Advances, que ha sido incluido en la revista Editor’s Pick y ha abierto un gran debate sobre los motivos de esta inestabilidad entre las cuatro estaciones en los últimos años y que parece que es una realidad.

Los científicos y el fin de las cuatro estaciones

Melvin Vopson quiso explicar con sus propias palabras sus conclusiones sobre la influencia del universo en el fin de las cuatro estaciones. «Mis hallazgos en este estudio encajan con la idea de que el universo podría funcionar como una computadora gigante, o nuestra realidad es una construcción simulada», comienza diciendo sobre los avances que ha demostrado en su estudio.

«Al igual que las computadoras intentan ahorrar espacio y funcionar de manera más eficiente, el universo podría estar haciendo lo mismo. Es una nueva forma de pensar en la gravedad, no solo como una atracción, sino como algo que sucede cuando el universo está tratando de mantenerse organizado», manifestó este físico sobre los motivos que podrían llevar al fin de las estaciones. «El proceso es idéntico a cómo se diseñaría un juego de computadora digital, una aplicación de realidad virtual u otra simulación avanzada», dijo.

La Universidad de Portsmouth también ha arrojado algo de luz en su blog sobre este descubrimiento. «La posibilidad de que todo el universo sea de naturaleza informativa y se asemeje a un proceso computacional es una teoría popular entre varias figuras conocidas, incluido Elon Musk. El pensamiento proviene de una rama de la ciencia conocida como física de la información, lo que sugiere que la realidad física en realidad está compuesta por información estructurada», informaron los investigadores de esta universidad británica.

«En esta última investigación, el Dr. Vopson muestra cómo la pixelación espacial en las células elementales puede actuar como medio de almacenamiento de datos, y demuestra cómo el papel de la información almacenada en las células elementales es proporcionar las propiedades y las coordenadas de la materia en la construcción simulada de espacio-tiempo. Cada celda puede registrar información en forma de datos binarios, por lo que si está vacía, registra un «0» digital, y si la materia está presente en una celda, registra un «1» digital», dicen sobre la investigación de este físico.