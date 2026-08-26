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Temperaturas extremas, actividad física intensa y una gran afluencia de turismo. La recta final del verano concentra uno de los escenarios de mayor riesgo para la salud vinculada al deporte. Ante este escenario, los especialistas recuerdan que la deshidratación se convierte en un problema muy frecuente, pero evitable, si se llevan a cabo las adecuadas medidas preventivas.

Sanidad recuerda que el sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) vigila la mortalidad asociada a temperaturas extremas y que las altas temperaturas provocan cada verano un impacto sanitario significativo, mientras que las guías de salud recomiendan limitar la actividad física intensa, hidratarse con frecuencia y evitar la exposición prolongada al sol.

Según los datos de este índice, en España se han registrado 2.961 defunciones asociadas a la temperatura en los meses de junio y julio, posicionando lo que llevamos de verano de 2026 como uno de los más letales de la historia. De hecho, en el mismo periodo de 2025 se registraron 1.467 defunciones por el mismo motivo, lo que supone un incremento de más del 100% de este fenómeno con respecto al año anterior y de más de un 300% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 706 defunciones atribuibles al calor.

Estas cifras refuerzan la necesidad de extremar la prevención en lo que resta de verano, especialmente en un contexto en el que España afronta una presión turística también de récord: en 2025, el país recibió casi 97 millones de visitantes internacionales, con Baleares superando los 19 millones de turistas, según la encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística (INE).

«El problema del verano no es solo la deshidratación en sí, sino que muchos de sus primeros signos pasan desapercibidos o se confunden con cansancio normal, y eso retrasa la respuesta. Detectarlos a tiempo y ajustar la actividad al entorno es lo que realmente reduce el riesgo de complicaciones», explica el doctor Ramón Pacheco, médico de Urgencias.

Guía para evitar la deshidratación este verano

La actividad física suele ser uno de los principales atractivos de la temporada estival, especialmente en grandes destinos turísticos como Ibiza. Sin embargo, las altas temperaturas y el incremento de la población flotante provocan que patologías prevenibles como la deshidratación o los golpes de calor adquieran una dimensión mayor al exigir un refuerzo estratégico de los servicios médicos. Ante este contexto, los especialistas de Grupo Policlínica de Ibiza han elaborado una guía para la hidratación en esta recta final del verano:

• Beber agua antes de realizar cualquier actividad física sin esperar a tener sed.

• Evitar el alcohol y el exceso de cafeína antes y durante el ejercicio porque favorecen la deshidratación.

• Tomar pequeños sorbos de agua cada 15 o 20 minutos durante la actividad.

• Priorizar la ingesta del agua y valorar la de bebidas con electrolitos en caso de esfuerzo prolongado o sudoración abundante.

• Reforzar la hidratación con el consumo de alimentos ricos en líquidos, como las frutas y las verduras.

• Vigilar el color de la orina: en caso de ser oscura, puede ser un síntoma de deshidratación.

• Reducir la intensidad del ejercicio en las horas centrales del día.

• En caso de fatiga, mareo, calambres o dolor de cabeza, buscar una sombra y descanso.

• Buscar atención médica especializada ante la observación de síntomas como la sed intensa, fatiga, mareo, dolor de cabeza, orina oscura o disminución del rendimiento físico.

Los especialistas realizan además un llamamiento a la práctica deportiva segura en verano y recuerdan que la deshidratación se puede prevenir con hábitos sencillos y una adecuada educación sanitaria.

«Nuestra isla ofrece un entorno privilegiado para la actividad física al aire libre, pero es fundamental no subestimar el impacto de la combinación del calor y la humedad en verano», advierte el doctor Pacheco de Grupo Policlínica de Ibiza. «Gran parte de los cuadros de deshidratación que atendemos son prevenibles y abordar el deporte desde la educación sanitaria puede marcar la diferencia entre unas vacaciones seguras y una urgencia médica», concluye.

En destinos especialmente turísticos como Ibiza, donde se combinan calor intenso, vida activa y una gran afluencia de visitantes, la necesidad de prevenir cobra aún más relevancia. El objetivo no es dejar la práctica deportiva en verano, sino adaptarla a las condiciones de nuestro entorno.