Deja de hacer estos hábitos y no tendrás estreñimiento

Los problemas de tránsito intestinal son mucho más comunes de lo que creemos, sobre todo en las mujeres, y con frecuencia responden directamente a ciertas conductas poco saludables pero casi inevitables. Hay ciertas acciones que tienen consecuencia directa, así que hacer estos hábitos y no tendrás estreñimiento.

Con ello mejorarás tu salud digestiva sin recurrir a medicamentos que pueden ser contraproducentes.

Aunque las causas de estos inconvenientes puedan ser muy diversas, algunas de ellas enfermedades como la endometriosis, conviene que estemos atentos a los comportamientos inconscientes que pueden suponer el empeoramiento de la situación.

Más allá de las cuestiones propias del embarazo y el consumo temporal de remedios, lo importante es detenerse en esos hábitos. Tomando consciencia de nuestra rutina podemos moldearla de forma tal que contribuyamos a un tránsito intestinal más fluido.

¿Cómo tener una mejor digestión?

Ingerir suficiente fibra

Consumir alimentos ricos en esta sustancia es indispensable para que el cuerpo pueda descomponer la comida con mayor facilidad. Al contrario de lo que se suele creer, no es un remedio mágico al que se debe recurrir cuando no puedes ir al baño. No funciona así.

Tienes que ingerir alimentos con abundante fibra de modo regular. Favorece el control de los niveles de azúcar en sangre, y da resultado en poco tiempo. Es un nutriente imprescindible de cualquier dieta saludable.

Si no la tienes en cuenta, la ausencia de fibra puede dificultar el paso de los desechos por tu intestino y su posterior expulsión. Numerosos estudios demuestran que la fibra aumenta el peso y el tamaño de las heces y las ablanda para poder expulsarlas.

Entonces, deberías incluir frutas, vegetales y cereales integrales como base de tu alimentación de todos los días.

Pasar mucho tiempo fuera de casa

Estar todo el día fuera de casa nos predispone a comer mal, sea poco o mucho. Si por trabajo o por placer sueles dejar tu hogar largas horas cada jornada, procura planificar tu día para alimentarte adecuadamente. «El estreñimiento del viajero» es un concepto cada vez más difundido, y eso no es casualidad. Hay personas que tienen serias complicaciones para ir al baño lejos de su vivienda. Así que deja de hacer estos hábitos y no tendrás estreñimiento.

Por otro lado, ignorar las ganas de defecar puede causar o empeorar el estreñimiento, así que cuando tu cuerpo te avise haz lo posible por no desaprovechar la oportunidad. Si estás en un aeropuerto u hotel, pon música que te guste y te relaje para ir al baño.

Llevar una vida sedentaria

La falta de entrenamiento, sumada a pasarse todo el día sentado frente a las pantallas de móviles, ordenadores y televisores, es una de las grandes enemigas que tiene nuestro aparato digestivo. Tienes que entrenar al menos dos o tres veces por semana, haciendo ejercicios tanto aeróbicos como anaeróbicos. Esa actividad física es clave para los movimientos peristálticos, que tienen incidencia directa en la absorción y eliminación de los alimentos.

Sube y baja por la escalera y no por el ascensor, haz varios descansos durante la jornada si estás sentado delante de tu ordenador, etc. Intenta adoptar una vida más dinámica desde todos los puntos de vista.

No beber agua

Por increíble que parezca, no son pocas las personas que pueden pasarse el día entero sin beber siquiera un vaso de agua fresca. Aunque bebas otras bebidas que tienen agua como ingrediente principal, eso no suple la necesidad de hidratación del cuerpo. Sustituye las bebidas azucaradas por agua mineral, y bebe al menos dos litros diarios para acelerar tu tránsito intestinal.

Evita el estrés, la ansiedad y la depresión

No siempre podrás lograrlo ni depende enteramente de ti, pero si consigues dominar estas emociones notarás mejoras antes. Puedes recurrir a un profesional para que te oriente sobre cómo sobrellevar estas situaciones, aliviando tus problemas estomacales.