El uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones (IBP), medicamentos comunes para tratar el reflujo ácido y las úlceras, no estaría asociado con un mayor riesgo de cáncer gástrico, según un estudio nórdico publicado en The BMJ por el Instituto Karolinska. Este hallazgo brinda tranquilidad a los pacientes que requieren tratamiento a largo plazo y aporta información relevante para la toma de decisiones clínicas, aclarando temores existentes desde la década de 1980 que se basaban en estudios previos con limitaciones metodológicas.

Para ayudar a aclarar si el uso a largo plazo de inhibidores de la bomba de protones está asociado con un mayor riesgo de cáncer de estómago, los investigadores diseñaron un estudio que realizó amplios esfuerzos para evitar y evaluar estas debilidades previas.

Sus hallazgos se basan en datos de registros de atención médica en los cinco países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) durante un período de 26 años, de 1994 a 2020.

Identificaron a 17.232 pacientes con cáncer de estómago (casos) y compararon aleatoriamente a cada uno de ellos por edad, sexo, año calendario y país con 10 participantes sanos (controles) de toda la población de cada país: un total de 172.297.

Inhibidores de la bomba de protones

Luego registraron el uso a largo plazo (más de 1 año) de inhibidores de la bomba de protones y antagonistas del receptor de histamina-2 (otra clase de medicamentos utilizados para reducir el ácido estomacal), excluyendo los 12 meses anteriores a la fecha de diagnóstico (casos) o la fecha de inclusión en el estudio (controles) para evitar el informe de una asociación potencialmente falsa.

También se tuvieron en cuenta otros factores que pudieron haber influido en los resultados, como la edad, el sexo, el tratamiento para la erradicación de Helicobacter pylori (la bacteria implicada en el desarrollo del cáncer de estómago), la úlcera péptica, las enfermedades relacionadas con el tabaquismo y el alcohol, la obesidad o la diabetes tipo 2, y el uso de ciertos medicamentos.

Después de ajustar estos factores, los investigadores no encontraron ninguna asociación restante entre el uso a largo plazo de inhibidores de la bomba de protones o antagonistas del receptor de histamina-2 y un mayor riesgo de cáncer de estómago.

Este es un estudio observacional, por lo que no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre la relación causa-efecto. A pesar de los amplios esfuerzos, los autores no descartan la posibilidad de que factores no medidos, como la dieta y los antecedentes familiares de cáncer de estómago, hayan afectado los resultados.

26 años de datos de registros

Sin embargo, señalan que este estudio multinacional basado en hasta 26 años de datos de registros de alta calidad les permitió mitigar muchos de los sesgos y otros problemas que afectan a las investigaciones previas sobre este tema.

Por ello, concluyen: «Los resultados de este estudio no respaldan la hipótesis de que el uso a largo plazo de inhibidores de la bomba de protones esté asociado con un mayor riesgo de adenocarcinoma gástrico». «Este hallazgo debería ofrecer alivio a los pacientes que necesitan terapia con inhibidores de la bomba de protones a largo plazo y es valioso para la atención médica en la toma de decisiones clínicas», añaden.