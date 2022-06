¡Cuidado!: esta es la zona en la que siempre te olvidas poner protector solar

El número de casos de cáncer de piel crece a medida que pasan los años. Aunque lo bueno es que hay una mayor concienciación para aplicarse la crema solar con el fin de proteger la piel. Porque además hay manchas, pecas y otros problemas algo benignos pero que conviene ir repasando a medida que pasa el tiempo. Ahora bien, debes saber cuál es la zona en la que siempre te olvidas poner protector solar (y no solamente es una).

Solemos aplicar la crema, fundamentalmente, por la cara, brazos y piernas, pero claro el cuerpo es mucho más amplio.

La zona en la que siempre te olvidas poner protector solar

Como hemos destacado, no se trata sólo de una zona si no de varias. Veamos cuáles son y toma nota para que no se te pase más.

Orejas

Nos ponemos crema en las mejillas, en la nariz y en la frente, pero no sabemos por qué nos dejamos las orejas, y también están ahí y pueden quemarse de la misma forma que otras áreas del rostro.

Párpados

No vamos a ponernos crema en los ojos, eso es de sentido común, pero tenemos claro que hay zonas que se quedan sin protección. Es el caso de los párpados. Otra de las zonas olvidadas por la crema y que necesitan también protegerse de los rayos solares de igual forma que muchas otras.

Manos y pies

Es bastante común aplicar la crema protectora en brazos y piernas. Pero dejamos las manos y los pies. Prueba de ello es que muchas personas presentan manchas solares en las manos y esto es un signo no solamente del paso de los años si no también de la función del sol sobre nuestra piel.

Labios

Esta es otra de las zonas también olvidadas por la crema solar. En este caso, hablamos de un área bastante fina y sensible que necesita de protección. Con el cambio te temperatura, los labios se reseca y se deshidratan. Esto hace que no solamente estén más feos sino que también se queman, aunque lo notemos menos. Más allá de la crema solar, hay protectores de labios contra UV, así que debes preguntar a la farmacia sobre su protección y aplicación y listo.

Axilas

Sí, están ahí debajo de los brazos y, de igual forma que otras zonas del cuerpo, también debemos aplicar la crema. Ya podemos tomar nota sobre todas aquellas zonas que no quedan cubiertas y de su necesidad.