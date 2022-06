¿Se puede usar la crema solar del año pasado?

Incluso si la crema solar del año pasado se ve bien, puede que su protección UV no siga activa. Por ello, no en todos los casos se recomienda usarla, aunque esto sea lo más económico y sostenible. Según los expertos, si puedes o no usarla depende de cómo la hayas almacenado el año anterior, por lo cual debes verificar esto y también tomar en cuenta algunos consejos prácticos.

¿Cómo saber si la crema solar del año pasado es efectiva?

Si el protector solar ha estado expuesto con mucha frecuencia al calor (si lo llevas a la playa o lo dejas en el coche) no deberías usarlo este año, incluso si la fecha de caducidad aún no ha pasado.

Para saber si puedes usar el protector solar del año pasado, busca estas referencias:

PAO (Period After Opening): Es el tiempo que puedes usar la crema después de que la has abierto. Generalmente, se indica 12M (12 meses), 30M (30 meses).

Ícono de frasco: Un frasco abierto con un número al lado indica por cuánto tiempo se puede usar de manera segura el protector solar, una vez de abierto.

¿Cómo saber si puedes usar la crema solar del año pasado?

El protector solar con una fecha de consumo preferente vencida puede usarse en algunas ocasiones, ya que el filtro UV no desaparece de inmediato.

Pero no es recomendable que haya pasado mucho tiempo. La protección solar se pierde cuando el envase, luego de abierto, hace que el producto esté en contacto con el oxígeno, el que puede alterar los ingredientes.

Si la crema solar ha vencido hace mucho tiempo, es muy peligrosa. Muchos de los protectores contienen un filtro UV químico llamado octocrileno, el que, con el tiempo, genera la cancerígena benzofenona. Este ingrediente no está presente en los protectores solares orgánicos minerales.

No uses la crema solar vencida si ha cambiado el color, el olor o la consistencia. Si el frasco ha permanecido sin abrir, puedes usarlos sin riesgos, ya que su vida útil es de 30 meses.

El requisito es que haya sido almacenado correctamente, en un lugar fresco y seco. De esta forma, el filtro solar UV sigue siendo efectivo. Esto funciona de la misma forma con el spray solar. Si no lo has abierto el año pasado, puedes usarlo tranquilamente hasta finales de la temporada.

Escribe la fecha de apertura en el frasco

Para no tener que preocuparte el año que viene, escribe en los envases de cremas solares y protectores la fecha en la que los has abierto. Idealmente, al lado de la fecha de consumo preferente.

¿Te han sido útiles estos consejos? Comparte esta información en tus redes sociales o deja a continuación tus comentarios sobre el tema.