¿Cuántas veces haces pis al día? El dato que puede decir mucho sobre tu salud

Fact checked

La farmacéutica, divulgadora científica y docente Boticaria García fue al plató de Zapeando para resolver algunas dudas que debemos tener respecto de nuestra salud. Consultada, la especialista se refirió a las veces a cuántas veces haces pis al día, y qué podemos saber con eso.

Incluso cuando orinamos varias veces al día, somos conscientes de poco de lo que nos sucede. Esto ocurre porque no hay información suficiente, y es interesante que estos expertos ayuden a difundirla.

Descubre cuantas veces haces pis al día

¿Cómo funciona nuestro aparato urinario?

Más allá de las particularidades de cada individuo, Boticaria García explica que la vejiga de cada ser humano puede almacenar aproximadamente medio litro de orina, cantidad en la que sentimos el deseo de ir al baño.

Pero nuestro organismo está preparado para afrontar situaciones límites, por ejemplo aquellas en las que no existe la posibilidad de orinar durante varias horas. En esos casos, la vejiga se expande hasta almacenar tres litros de orina. Esta dilatación es posible aunque no recomendable, y lo ideal es que vayamos al baño siempre que haga falta.

Mantenernos sin expulsar la orina acumulada cuando hemos almacenado más de dos litros nos expone seriamente a problemas de salud, por lo que es mejor no debe forzar estas situaciones bajo ningún punto de vista, algo frecuente cuando estamos conduciendo por la carretera y no queremos detenernos para que el recorrido no se alargue.

¿En qué momento tenemos ganas de orinar?

La profesional detalla que lo habitual es sentir ese cosquilleo a partir de los 250 ó 300 mililitros de líquido, y ya por encima de esa cantidad directamente vamos a estar incómodos, y tendremos urgencia de ir al baño.

Hasta que eso pase, hay músculos que desempeñan un papel importantísimo en el proceso de retención de orina. Son los mismos que no tenemos desarrollados cuando somos niños, o que pueden fallar en la vejez o ante una enfermedad en este sistema. Por lo general, en la edad adulta logramos «aguantar» durante horas sin ir al baño.

Cada cuerpo, un mundo diferente

La asiduidad con la que necesitamos ir al baño es muy variable y depende única y exclusivamente del metabolismo. Detrás de esas condiciones específicas está el por qué algunos tienen que levantarse de la cama a medianoche para evacuar, mientras otros pueden permanecer unas cuantas horas sin sufrir el irrefrenable deseo de orinar. Ahora ya sabes más sobre ello.