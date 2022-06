Fin del debate: ¿Orinar en la ducha puede causar problemas?

Mucha gente lo hace, aunque eso no significa que esté bien hacerlo, y realmente es el eterno debate en el que ni los expertos se ponen de acuerdo. ¿Es bueno orinar en la ducha? Damos respuesta a una de las dudas que más se plantean tanto hombres como mujeres sobre algo que probablemente todas las personas han hecho en algún momento.

Este tema suele generar mucha controversia, ya que no hay un consenso entre expertos de los que sacar una única conclusión, aunque sí explicaciones que analizar para determinar lo que puede ser más conveniente. Y es lo que haremos en este artículo.

¿Es malo orinar en la ducha?

La doctora Teresa Irwin, uroginecóloga que tiene un canal en TikTok, ha explicado en un vídeo en esa red social los motivos por los que no se debe orinar en la ducha ya que es una acción que, a la larga, puede causar serios problemas de salud. El motivo principal es que, si orinas en la ducha mientras el agua corre, tu cuerpo va a asociar ese sonido, y cada vez que abras un grifo vas a tener ganas de orinar, aunque sea para lavarte las manos o los dientes.

Cuando somos pequeños es habitual que nuestras madres abran el grifo para ayudarnos a orinar cuando no vienen las ganas, pero lo cierto es que es una práctica no recomendable, no al menos de forma habitual. Según explica la doctora Irwin en TikTok, «no querrás hacerlo todo el tiempo porque lo que sucede es que cada vez que escuchas el sonido del agua, tu vejiga querrá orinar, porque está acostumbrada a escuchar el sonido del agua en la ducha».

De la misma opinión es también la doctora Alicia Jeffrey-Thomas, quien también en TikTok ha explicado en otro vídeo que esa asociación de abrir el grifo y orinar puede crear problemas especialmente en las mujeres, como una disfunción del suelo pélvico que a su vez pueden producir escapes de orina cada vez que escuches correr el agua en un grifo. Esta doctora asegura también que, anatómicamente, las mujeres fueron diseñadas para orinar sentadas, por lo que hacerlo de pie en la ducha es incómodo y molesto.

Entre los muchos comentarios en el vídeo de la doctora Jeffrey-Thomas destaca uno que ella misma ha querido responder, y es una usuaria que le preguntaba si al tirar de la cadena no se produce esa asociación de escuchar el agua y orinar, y ha dejado claro que no porque «cuando se tira de la cadena ya has orinado, por lo que no se crea esa asociación».