Cuándo debes preocuparte por los ronquidos

Más allá de lo molestos que puedan resultar para aquellas personas con la que compartes tu cama, esos sonidos fuertes que algunos producen cuando duermen pueden ser un aviso de que algo no anda bien. Que pasen de ser una simple anécdota a una advertencia de algo «malo» dependerá del diagnóstico. Pero, ¿cuándo preocuparte por los ronquidos?

Ésta es una pregunta que probablemente te estarás haciendo si sabes que roncas. Al final, más allá de la incomodidad del ronquido está la salud; y casi siempre hay una explicación para esos ruidos. No suelen ser problemas graves, así que no te preocupes, pero no está de más consultar a un profesional de la salud para saber cuál es la causa del sonido y qué puedes hacer para controlarlo.

Cuando preocuparte por los ronquidos

¿Cuáles son los principales síntomas del ronquido?

Además del evidente y molesto ruido sincronizado con tu respiración, hay algunos síntomas que se relacionan con la llamada «apnea obstructiva del sueño» o AOS. No todos los individuos que roncan tienen apnea obstructiva del sueño, pero si experimentas síntomas como los siguientes, es posible que la AOS sea lo que provoca tus ronquidos. Préstale atención a estas manifestaciones:

Pausas en la respiración por la noche

Somnolencia excesiva durante el día

Dolores de cabeza por la mañana

Jadeo o ahogo por la noche

Presión arterial alta

Luego, hay síntomas de la apnea obstructiva del sueño que son más comunes en los niños. Los pequeños tienden a experimentar períodos de concentración reducida y problemas de conducta o comportamiento en general. Al combinarse estos síntomas, inevitablemente su rendimiento escolar decaerá. Si alguno de tus hijos ronca, puede que le vaya mal en el colegio.

Identificar la AOS es más fácil de lo que piensas. Se caracteriza por una serie de ronquidos fuertes seguidos de un gran silencio. Pareciera incluso que la respiración se ha pausado por un momento. Allí es cuando se generan los jadeos y resoplidos repentinos.

Ese patrón de sueño, aún cuando no llegue a interrumpirse, impide que el descanso sea profundo. Al descansar en fases ligeras, no podrás recuperarte como deberías. Y eso puede afectar tu capacidad de acción durante el día. Pero la apnea obstructiva del sueño tiene tratamiento, y un profesional debería proporcionarte las herramientas indispensables para que convivas con dicho trastorno.

¿Bajo qué circunstancias consultar al médico?

Visita a un doctor si sospechas de que sufres AOS, o lleva a tu hijo a un pediatra si crees que es víctima de este tipo de apena. Cuando los ronquidos se vuelven crónicos, y se tienen prácticamente todas las noches, será necesario consultar a un médico. También cuando consideres que afecta negativamente tu descanso y merma tu rendimiento. Los ronquidos no deberían impedirte llevar una vida normal. Si tienen incidencia en tu rutina y evitan que te sientas con energía por haber descansado mal, actúa pronto.

Lo interesante de visitar al doctor es que volverás a casa sabiendo por qué tienes apnea. El estrechamiento de las vías respiratorias obliga a que los pulmones hagan más fuerza al enviar el flujo de aire hacia el conducto de salida. Esto eleva la vibración del tejido, aumentando el sonido de los ronquidos. Las vías respiratorias estrechas pueden tener otras complicaciones. Es mejor revisarlas.

Más allá de la anatomía de la boca y de los senos paranasales, existen otros factores que, así como causan los ronquidos, podrían provocar otros problemas de salud. El peso, las alergias y el consumo de tabaco y alcohol son algunos de los más peligrosos. Adelgazar y evitar la ingesta de estas sustancias nocivas es imprescindible para reducir los ronquidos al descansar.

¿Todos somos igual de propensos a roncar? ¿Cuáles son las consecuencias?

No todos los seres humanos somos igual de vulnerables a los ronquidos. Los hombres tienen más probabilidades de roncar, especialmente si están varios kilos por encima de su peso ideal. Las anomalías estructurales en las vías respiratorias, independientemente de que sean hereditarias o no, son otra de las explicaciones frecuentes de los ronquidos.

Los ronquidos habituales pueden servir como aviso o advertencia. Al interrumpir el sueño de quien duerme contigo, y el tuyo, puedes perjudicar el descanso y que eso provoque somnolencia diurna, enojos y frustraciones, mayor riesgo de tener presión arterial alta, mayor riesgo de sufrir accidentes automovilísticos y mayor riesgo de participar en episodios de violencia o maltratos familiares.

¿Cómo prevenir la apnea obstructiva del sueño?

Para estar a salvo de esta problemática, debes fijarte en la «higiene» del sueño. En otras palabras, en la forma en que descansas. Procura dormir de lado en vez de permanecer tumbado directamente sobre la espalda o boca abajo. Mantén las vías nasales completamente despejadas, asegúrate de estar en tu peso ideal, practica un deporte y abandona el tabaco y el alcohol.

Con esas precauciones simples, estarás a salvo de la AOS y no hará falta que consultes a un médico. Pero si ya es demasiado tarde y estás harto de lidiar con tus ronquidos todas las noches, una visita al doctor te permitirá mejorar tu calidad de vida y de descanso.