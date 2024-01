Fact checked

Más allá de las ventajas que pueda suponer el entrenar en un espacio con toda clase de máquinas y aparatos de musculación, cuando llega la temporada invernal muchos dejan de ejercitarse por lo difícil que les resulta salir de casa y enfrentar el frío. Lamentablemente, al dejar de hacer actividad por tres o cuatro meses se pierden parte de los avances de todo el año. para esto hay el cozy cardio.

¿En qué consiste Cozy cardio, el entrenamiento para adelgazar sin ir al gimnasio?

Como su nombre indica se trata de un concepto en el que se entrena dentro, en un ambiente cómodo, sin sufrir el frío ni otros malestares propios de la actividad física fuera de casa. El cozy cardio prioriza el confort, y te permite crear rutinas a medida, con ejercicios que proporcionen no sólo buenos resultados, sino también felicidad a quien ha tomado la decisión verse y sentirte mejor.

Esta tendencia, que se puede ver en algunas de las principales redes sociales, tiene como principal objetivo que sigamos moviéndonos aún desde casa. Así, evitamos que nos movamos y estemos activo hasta volver al gimnasio una vez que las temperaturas suban.

Por otro lado, complementar el gym con este entrenamiento relajado puede ayudar a que alcances tus metas.

Moda durante la pandemia

Por supuesto, esta alternativa fue por la que optaron millones de personas en los años de confinamiento por la pandemia de la Covid. Entonces no quedaba más salida que entrenar en casa, y el cozy cardio se convirtió rápidamente en el mejor aliado de quienes no podían ir al gimnasio ni comprar las máquinas clásicas para instalarlas en casa. Bidones, palos de escoba, etc., se transformaron rápidamente en el reemplazo de esas máquinas. Y así lograron sortear aquella situación complicada para la humanidad.

Pasados un par de años, el cozy cardio vuelve a ser protagonista como evidencia de que el ejercicio físico no tiene por qué ser incómodo para quien lo practica. Son muchas las actividades que podemos realizar en nuestro hogar sin tener que padecerlas. Influencers como Hope Zuckerbrow han conseguido que cada vez más personas se interesen en esta técnica de entrenamiento.

Adelgazar viendo Netflix

Tal entrenamiento parte de la base de que nos queda muy poco tiempo libre al final del día. Y aunque en verano puede ser un buen plan ir al gimnasio, en invierno probablemente ya no querrás volver a salir de casa si has estado todo el día fuera trabajando. ¿Esperabas para ver el último capítulo de tu serie preferida? Puedes hacerlo si entrenas en tu hogar, no si lo haces fuera.

El «cardio cómodo» tiene la mayoría de los beneficios del que podemos realizar fuera. A través del ejercicio físico podemos controlar cuánto pesamos, prevenir las enfermedades cardiovasculares, mejorar los niveles de sustancias esenciales dentro del organismo, aumentar el colesterol bueno -o HDL- y bajar el colesterol malo -o LDL-, etc. Y a eso hay que sumarle que la actividad cardio es importante para mantener a raya la tensión arterial. La presión elevada afectará al 60% de la población mundial para el 2025.

¿Da igual la manera cómo entrenemos?

Podría parecer que no vale la pena fijarse en qué tipo de entrenamientos nos gustan más, pero los expertos que se especializan en estudiar el rendimiento deportivo han concluido que dar con una rutina que nos gusta hace que nuestro rendimiento sea superior. Además, no sólo se incrementa la capacidad de respuesta sino que se entrena más veces a la semana. Eso impide que existan parones de la actividad como los que se dan cuando llega el invierno o algún otro suceso que dificulta el salir de casa.

Justamente, uno de los principales problemas que tienen aquellos individuos que adoptan ejercicios que no disfrutan es que, como los resultados tardan, acaban creyendo que están haciendo algo que no les apetece y ni siquiera notan que su cuerpo cambie. El cozy cardio es sostenible, ya que no hay nada que pueda llevar a abandonar la rutina. Da igual el frío, el clima, hasta los horarios.

¡Adopta el Cozy cardio ya mismo!

Puedes crear tu propio ambiente cómodo muy fácilmente. Busca algo en la tele, ya sea una serie, película o vídeo de YouTube; o pon música relajante. Apaga la luz y enciende unas velas para amenizar el lugar. Si tienes sitio y dinero suficiente, puedes adquirir unas mancuernas, una bicicleta estática o una cinta de correr. Si tu presupuesto es escaso, opta por los bidones y palos de escoba.

Al ser más una cuestión conceptual que concreta, y al ser únicos los ejercicios que nos atraen, no tiene sentido detenerse demasiado en cómo elaborar la rutina. En todo caso, lo conveniente es consultar a un profesional de la salud para que te señale qué actividad podría ayudarte según tu condición y los desafíos que te hayas propuesto. Pero el entrenamiento será en casa. ¡Y muy cómodo!