Las ventajas de la dexametasona, un medicamento económico de venta libre, son evidentes, pues tiene una gran eficacia para aliviar los síntomas de diversas dolencias, como las alergias, y para reducir la fatiga, el dolor y otros síntomas de la COVID-19. Sin embargo, si bien no se desaconseja, no se debe consumir durante largos períodos, debe dejarse de tomar de forma paulatina y, especialmente, antes de tomarlo deben conocerse sus contraindicaciones.

Advertencias sobre la dexametasona

La dexametasona es un medicamento que ayuda a eliminar los síntomas de las alergias. Pero las reacciones alérgicas también se encuentran entre sus efectos secundarios. Estos pueden incluir síntomas como hinchazón de la garganta y la lengua y dificultades para respirar.

Ante cualquiera de estos síntomas, es necesario acudir al médico de inmediato.

Este medicamento está restringido para personas con determinadas condiciones de salud:

Presión arterial alta : tiene el riesgo de aumentar los niveles de sodio y el edema, elevando la presión arterial.

: tiene el riesgo de aumentar los niveles de sodio y el edema, elevando la presión arterial. Diabetes : puede aumentar los niveles de azúcar en sangre.

: puede aumentar los niveles de azúcar en sangre. Infecciones : se puede empeorar una infección fúngica sistémica (en todo el cuerpo) y no debe usarse junto con medicamentos para tratar este tipo de infecciones.

: se puede empeorar una infección fúngica sistémica (en todo el cuerpo) y no debe usarse junto con medicamentos para tratar este tipo de infecciones. Insuficiencia cardíaca congestiva : riesgo de aumentar los niveles de sodio, la pérdida de potasio y el edema, agravando una insuficiencia cardíaca.

: riesgo de aumentar los niveles de sodio, la pérdida de potasio y el edema, agravando una insuficiencia cardíaca. Úlcera péptica : puede aumentar el riesgo de hemorragia y de úlceras estomacales o intestinales.

: puede aumentar el riesgo de hemorragia y de úlceras estomacales o intestinales. Osteoporosis: en la práctica se puede reducir la formación de hueso y aumentar su degradación.

No hay estudios sobre su uso durante el embarazo

La dexametasona es un medicamento para el embarazo de categoría C. Eso significa que ha mostrado efectos adversos para el feto en animales, y no se han realizado suficientes estudios en humanos para conocer sus riesgos. No se recomienda para mujeres que están en periodo de lactancia, pues el medicamento puede provocar efectos secundarios en el bebé.

En ancianos, aumenta el riesgo de efectos secundarios

En ancianos, aumenta el riesgo de sufrir los efectos secundarios del medicamento y, por ello, debe ser el médico quien lo prescriba. Los riñones y el hígado de los adultos mayores generalmente procesan los fármacos más lentamente y, el resultado es que una mayor cantidad permanece en su cuerpo durante más tiempo.

El consumo de dexametasona debe ser muy breve

Para cualquier persona que tome dexametasona para aliviar los síntomas de la COVID-19 u otras dolencias, el consumo debe ser muy breve y no debe excederse la dosis recomendada.

La ingesta de este fármaco durante largos períodos es muy peligrosa, especialmente porque los efectos secundarios al retirarlo son iguales o más graves que los síntomas que se pretenden aliviar.

¿Conocías este medicamento que se usa para aliviar los síntomas de la COVID-19? Deja a continuación tus comentarios y aportes.

Comparte con tus amigos estas recomendaciones sobre el uso de la dexametasona, sus advertencias y efectos secundarios.