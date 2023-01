Cómo entrenar en invierno

Fact checked

Hacer ejercicio físico es fundamental para cuidar la salud tanto física como mental. Si te gusta hacer algún deporte al aire libre, como el running, el hecho de que haga frío en invierno no debe ser una excusa para no practicarlo. Ahora bien, es importante que conozcas algunos consejos para entrenar en invierno. No dejes que las bajas temperaturas te hagan quedarte en casa, porque hacer deporte al aire en invierno también tiene su encanto.

Ropa

Como resulta lógico, debes elegir una ropa adecuada para combatir el frío. Escoge una camiseta, un pantalón y una chaqueta térmicos, así como guantes y gorro si lo consideras necesario. Los calcetines deben ser elásticos, transpirables, cómodos y, sobre todo, abrigados. Elige unos cuya parte inferior reduzca la fricción entre el pie y el calzado. En cuanto a las zapatillas, es importante que sean impermeables y, además de ofrecer una adecuada sujeción, mantengan los pies calientes.

Como resulta lógico, si sales a entrenar en invierno, al llegar a casa tienes que quitarte la ropa y darte una ducha lo antes posible. Esto es fundamental para evitar que la humedad del sudor se enfríe porque, de lo contrario, te resfriarás.

Protector solar

Si crees que por ser invierno el protector solar no es necesario, estás equivocado. Tienes que utilizar un protector solar adecuado para tu tipo de piel los 365 días del año. Además de evitar las quemaduras por el sol, este producto es esencial para cuidar la salud de la piel en el largo plazo.

Crema hidratante



Al igual que ocurre con el protector solar, también es importante que cuides tu piel con una buena crema hidratante. En invierno la piel sufre mucho, así que la hidratación es clave para evitar la sequedad. Y no te olvides de los labios, que requieren un buen bálsamo hidratante para no cuartearse.

Gimnasio

Si tienes clarísimo que te gusta hacer deporte al aire libre, adelante. Pero, si dudas sobre si es mejor practicar ejercicio al aire libre o en el gimnasio, quizá en invierno esta segunda sea la mejor opción. Además de no pasar frío, tendrás a tu entera disposición una gran cantidad de disciplinas para elegir: zumba, kick boxing, aeróbic, boxeo, pilates, etc.

Momento del día

Cuando hace mucho frío, quizás es mejor que no estés a la intemperie ni a primera hora de la mañana ni a última de la tarde, porque es cuando más frío hace. Escoge la mejor hora para hacer deporte, ya sea a mediodía, o antes de que se haga de noche.