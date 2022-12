Una clínica española desarrolla una técnica única en el mundo para eliminar las hemorroides sin cirugía

Fact checked

Las hemorroides, también llamadas almorranas, son venas hinchadas en el ano y la parte inferior del recto, similares a las venas varicosas. Las hemorroides pueden desarrollarse dentro del recto (hemorroides internas) o debajo de la piel alrededor del ano (hemorroides externas). Casi tres de cada cuatro adultos las padecerán ocasionalmente y, en muchos casos, de manera constante a lo largo de su vida. La clínica madrileña, IVIS-MED, dirigida por el doctor Juan Guilleuma Aregay, ha desarrollado una técnica única en el mundo para eliminar las hemorroides sin cirugía.

Hasta el momento, tras los distintos diagnósticos, el tratamiento consiste en prescribir pomadas que se aplican en la zona donde está el dolor y el picor para aliviar los síntomas como la inflamación. Cuando estos tratamientos no responden, se aconseja la cirugía sobre la zona hemorroidal, un procedimiento doloroso que no implica, por otra parte, que no vuelvan a aparecer.

El doctor Juan Guilleuma Aregay explica que el desarrollo de su procedimiento radica -explicado con un símil- en tratar de «arreglar no las humedades, sino el problema que las provoca, como es la gotera. Nosotros no abordamos en sí la hemorroide, sino lo que la causa, atacando la raíz del problema directamente» asegura.

«Para la medicina tradicional las hemorroides son una enfermedad y como tal las tratan, ya sea a través de dietas, laxantes, medicación o la propia cirugía. Pero ¿por qué esa medicina tarda tanto tiempo en ofertar una operación al paciente?, por varios motivos: porque es una intervención dolorosa con un postoperatorio doloroso y en segundo lugar porque tienen un alto índice de recaídas. Por lo tanto, lo que nos diferencia en nuestra clínica de la medicina tradicional, es que nosotros no las consideramos una enfermedad, sino un signo de otro problema», afirma Guilleuma.

En este sentido, el doctor aclara que se debe partir de la base de que las hemorroides se producen cuando hay una estrechez en la vena iliaca común que es la vía de drenaje de las hemorroides y que esta dificultad para el drenaje provoca un aumento de presión que es lo que hace que aparezcan las hemorroides. «Nosotros diagnosticamos este problema de la vena con la única técnica fiable que existe que es la ecografía intravascular (Intravascular Ultrasound -IVUS-), cuya metodología de imágenes médicas utiliza un catéter especialmente diseñado con una sonda de ultrasonido miniaturizada unida al extremo distal del catéter para estudiar el interior del sistema vascular. Así podemos llegar a observar la estrechez de la vena para corregirla y evitar, como decía antes, la gotera y no cómo hasta ahora abordando las humedades simplemente».

La Clínica IVIS-MED aborda esta patología hemorroidal, corrigiendo la estrechez de la vena, evitando su compresión al colocar un stent metálico, con una gran fuerza radial.”¿Qué hemos hecho con esta técnica?», admite el doctor, «evitar el estancamiento de la sangre en las hemorroides derivado del estrechamiento de la vena iliaca al estar situada entre la columna vertebral y la arteria.» Cómo se lleva a cabo este procedimiento

Esta técnica se realiza con anestesia local y sedación tras haber realizado una ecografía intravascular (IVUS), para localizar donde se encuentra la compresión de la vena y colocar posteriormente el stent. «Con este implante lo que hacemos es atajar lo que causa el problema y no sólo como hasta ahora los síntomas. A partir de ese momento y con el alta que es inmediata -en esa misma mañana-, el paciente podrá hacer vida normal, porque no hemos tocado la zona anal como en la cirugía tradicional» explica el doctor Guilleuma.

Según los datos publicados por esta clínica madrileña, el cien por cien de los pacientes a los que se les ha aplicado esta técnica se ha solucionado satisfactoriamente. Juan Guilleuma señala que no es por la propia técnica «sino porque solucionamos un problema que es la compresión de la vena y con ella la desaparición de la hemorroide, que per se no es una enfermedad como actualmente se considera». El doctor explica que los síntomas cesan relativamente rápido -tras la intervención- con gran satisfacción para los pacientes».

En cuanto al inicio de este estudio, el doctor Guilleuma señala que comenzaron en el año 2013 y tras seis años de diferentes ensayos e investigaciones, lo ha puesto en marcha su equipo médico hace poco más de un año, con más de 150 pacientes tratados. En cuanto a la edad indicada para realizar esta innovadora técnica, el director de Clínicas IVIS-MED asegura que se puede realizar tanto jóvenes como personas mayores. «En este último caso hemos tenido a un paciente de unos ochenta años que le tratamos porque prácticamente no podía salir de casa. Al cabo de un mes nos visitó y nos comentó que se había podido ir de vacaciones, algo que nunca se hubiera imaginado antes debido a que el grado hemorroidal que sufría era el máximo».