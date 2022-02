Muchas veces debemos canalizar nuestras energías para dar un cambio mental positivo. No es tarea fácil pero si no lo intentamos, entonces poco podemos hacer. Que sepas que es posible y que no podemos estancarnos en el momento en el que nos encontramos si no, no avanzamos.

Al final, este cambio depende uno mismo, pero se puede pedir ayuda a otras personas con las que se podemos apoyarnos.

¿Cómo conseguir un cambio mental positivo?

Está muy bien decir siempre “piensa en positivo” pero no tan fácil de llevar a la práctica, especialmente cuando no nos sentimos bien.

Ejercicio

Para estar bien mentalmente es importante estar en forma. Y el ejercicio permite hacer todo ello y mucho más. porque nos despeja la mente y nos permite conseguir ese estado de bienestar que realmente necesitamos.

Comer adecuadamente

Un nivel de vida más saludable es factible para poder cambiar. Esto también pasa por comer bien, hacer dieta, marcar unas rutinas en menús y cocinar de forma más saludable porque hay alimentos que nos sientan mal y ello lo agudiza más.

Estrés a un lado

En este cambio de mentalidad, el estrés no puede estar presente porque nos juega malas pasadas.

Transformar los pensamientos negativos

Cuando notemos que los pensamientos negativos vuelven entonces hay que darle la vuelta. Esto es poder ver el vaso más lleno puesto que siempre hay cosas más importantes en la vida.

Crear hábito de pensar en positivo

Es un ejercicio que cuesta pero debemos hacerlo. Es decir, cada día es una aventura y un paso más para crear este hábito para dejar atrás aquello que es negativo. Para esto debemos hacer todo lo anterior dicho además de meditar, de practicar respiración y de pensar y hacer aquellas cosas que nos hacen sentir mejor.

Haz cosas que te apasionan

Sea un hobby o bien un trabajo. Todo es más fácil cuando hacemos aquello que nos eleva, (ir a museos, ver una película, llenarte con tu trabajo diario, cocinar…) esto no cuesta nada, al revés es siempre algo fácil, y permite que la mente se aclare y esté cada vez mejor. está claro que debemos tener metas y pasiones alcanzables, de lo contrario no vamos a poder llegar.

Pedir ayuda

No es de más pedir ayuda a un especialista porque es la mejor manera de seguir adelante y no dar marcha atrás. Ya que es normal retroceder y quizás quedarse ahí de forma estacada sin saber qué hacer.