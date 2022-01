Cuando creemos que no estamos haciéndolo bien, hablando de salud tanto física como mental, entonces nos replanteamos cambiar. Aunque cueste un poco al inicio, puedes cambiar de hábitos fácilmente. Te contamos cómo podemos hacerlo.

Para poder mejorar, debemos tener muy claro que se quiere hacer y que tendremos un objetivo, resultado y un premio. Que puede ser ganar en salud, adelgazar, o bien despejar la mente para que no sufra.

Qué hacer para cambiar de hábitos

Establece una señal bien clara para tu hábito

Según la web de Mireia Hurtado, puedes hacer un plan semanal y ponerlo en tu agenda como una actividad más. Y este plan puede consistir en algo tan sencillo como caminar 15 minutos al salir del trabajo.

Piensa en ser más práctico

Si siempre llegas tarde a todos lados, y vas con el agua al cuello y eso te estresa, siendo un ejemplo como muchos otros, cámbialo. Entonces nuestro pensamiento debe ser practicidad. Es decir, levantarse antes, preparar la mochila antes y hacer diversas cosas para que este sentimiento de frustración o ansiedad no aparezca.

Objetivos realistas

Debemos fijarnos objetivos realistas si vamos a cambiar de hábitos, especialmente si hace tiempo que lo seguimos arrastrando. Pero para esto hay que establecer metas realistas. Si sabemos que nos va a costar dejar de fumar, no pensemos que lo vamos a conseguir en tres semanas, porque seguramente no va a ser así.

Celebra los avances

Si ves que consigues ciertos avances, entonces debes celebrarlo, premiarte y sentirse así mejor porque ves que lo puedes hacer. No es marcha atrás. No quiere decir que ahora te lances al chocolate o a los fritos, si no que te des un capricho un día, o que tras hacer ejercicio, te des un baño, o lo celebres yendo al cine a ver esa película que hace tiempo que quieres ver.

No va a ser un camino de rosas

Un hábito no es algo que se cambie de un día para otro. Sabes que no va a ser fácil, ojalá, esto no va a ser un camino de rosas. Pero, como otros lo han hecho, tú también puedes y eso puede ser una de las motivaciones mayores para seguir y no perderte por el camino.

Busca ayuda

Si la cosa te cuesta más de lo que debería, entonces siempre puedes buscar ayuda. Esto es, de manos de profesionales. Pues, si quieres comer mejor o seguir una dieta, entonces un nutricionista será la persona indicada.