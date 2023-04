Fact checked

Aunque cada vez son más las voces que establecen que es mejor reducir la siesta, lo cierto es que muchas veces, especialmente en fines de semana, caemos. Pero no te sientas mal por hacer la siesta, tiene sus beneficios.

Permite recuperar el sueño perdido que no podemos hacer entre semana. Si bien aconsejan que la siesta no dure horas, si no por la noche cuesta mucho descansar nuevamente.

Tranquilo: no te sientas mal por hacer la siesta

Previene las cardiopatías

Según la Fundación Española del Corazón, la siesta ayuda a disminuir en un 37% el estrés y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Pues la falta de sueño incrementa el cortisol, y un exceso de esta hormona aumenta la intolerancia a la glucosa y a la grasa, debilita el sistema muscular e inmunológico y disminuye los niveles de la hormona del crecimiento, lo que puede provocar diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Ayuda en la digestión

Con la siesta que se realiza al término del almuerzo ayudaremos al aparato digestivo a hacer la digestión, que es su principal función. Y es que el objetivo de este descanso va más allá del simple hecho de reponer fuerzas de una manera rápida y breve. Se aconseja que en la medida de lo posible se eviten los ruidos y la claridad, con una temperatura ideal en el cuarto para favorecer la calidad del sueñ0.

Diferentes objetivos en función de la edad

En función de la edad que tengan las personas el objetivo de la siesta varía. En el caso de los adultos, se trata de combatir las posibles alteraciones del sueño que aparezcan durante la noche a causa del estrés o de la excitación, mientras que se presenta como algo esencial y obligatorio para niños y personas mayores. Para los más pequeños resulta importante para su desarrollo físico y neurológico, mientras que la gente de más edad ganará en calidad de vida.

Facilita el aprendizaje

Puedes seguir haciendo la siesta, porque la FEC recoge que un estudio de la Universidad de Berkeley asegura que quienes duermen la siesta rinden más por las tardes y aumentan en un diez por ciento su capacidad de aprendizaje.

Mejora los reflejos

Un estudio de la NASA a 747 pilotos demostró que aquellos que dormían una siesta diaria de 26 minutos cometían un 34% menos errores en el trabajo y duplicaban sus niveles de alerta.

