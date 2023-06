Así es el cáncer de piel que se está disparando en España y así es como se ve en el cuerpo

Fact checked

En España se diagnostican más de 78.000 nuevos casos de cáncer de piel al año y se estima que en 2040 el melanoma se convierta en el segundo tumor en incidencia global. Es por tanto el cáncer de piel que se está disparando en España. Conozcamos más sobre él.

Para poder detectarlo es importante la autoexploración y también poder ir al especialista. Una de las causas del melanoma es la exposición prolongada al sol.

El cáncer de piel que se está disparando en España

Según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), los datos de incidencia reflejan una tasa de unos 120 casos por cada 100.000 habitantes para los carcinomas basocelulares y de unos 40 casos por cada 100.000 habitantes para los carcinomas escamosos de piel, mientras que la tasa de incidencia del melanoma baja a 12 casos por cada 100.000 habitantes.

Y se estima que el melanoma, el tipo de cáncer de piel más agresivo y con peor pronóstico, de seguir la tendencia actual, se convierta en el segundo tumor en incidencia global y el primero en incidencia en varones, por delante del cáncer de colon y el de pulmón.

Cómo prevenirlo

Los expertos destacan que una exposición larga y sin protección a los rayos solares son la causa principal de esta enfermedad.

Por esto aconsejan que la exposición debe realizarse de una forma gradual para facilitar la adaptación de la piel y favorecer los mecanismos naturales de defensa evitando, sobre todo, la exposición directa en las horas centrales del día.

“No debe olvidarse que algunas superficies (arena, agua, nieve o hierba) reflejan la radiación como si fuesen un espejo, aumentando así la intensidad de la radiación que recibe nuestra piel y pudiendo alcanzarnos bajo una sombrilla”, concretan.

Para prevenir hay que aplicarse la crema solar correcta. Y no sólo una vez, si no varias veces al día, y no sólo en verano si no ya en todas las estaciones del año.

Además, es mejor evitar el sol de 12 a 16h que son las horas centrales del día. Aplicarse la crema por todo el cuerpo y cara, y aquellas personas que tienen la piel más claro entonces deben extremar las precauciones.

Cuando ir al médico

La Fundación Piel Sana de la AEDV aconseja ir al médico o al especialista en este tema cuando vemos cambios en la piel, una peca que cambia de aspecto, y prestar atención a posibles cambios de forma o color, picores, escozor o dolor.