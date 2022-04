La prevalencia de las enfermedades alérgicas va en aumento en el mundo y la Organización Mundial de la Alergia (WAO) cree que deberían ser consideradas como un problema fundamental de sanidad pública, equiparables a otras enfermedades crónicas, ya que inciden negativamente en el bienestar socio-económico de la población, interfieren de forma significativa en las actividades cotidianas y perturban el sueño con frecuencia, minando la calidad de vida y la salud del paciente.

En España, la alergia al polen afecta a un 15% de la población y sube al 30% en el caso de los adolescentes, según el Ministerio de Sanidad. Estas alergias conllevan muchos tipos de enfermedades y síntomas asociados, como son la rinitis, el asma, dificultades respiratorias, conjuntivitis, entre otras.

Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cientos de millones de personas en el mundo sufren de rinitis y se estima que 300 millones tienen asma, enfermedades que afectan a la calidad de vida de las personas que las padecen y a sus familias, sobre todo cuando las sufren los niños.

Síntomas más comunes

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo llegan los pólenes que son los causantes de la mayoría de las alergias respiratorias. Cuando un grano de polen se introduce en una persona alérgica produce una reacción que activa los mastocitos (células defensivas) y éstos, a su vez, accionan la histamina, que es la causante de los molestos síntomas: lagrimeo, rinitis, etc.

Los síntomas de estas alergias estacionales son muy variados y dependen de cada persona. En general, están relacionadas con una afección respiratoria más o menos grave que puede llegar a interferir en las actividades cotidianas. Según la Universidad de Navarra, los más habituales son:

● Congestión nasal

● Rinorrea (aumento de mucosidad nasal)

● Estornudos

● Lagrimeo y enrojecimiento de los ojos

● Tos seca

● Pitidos en el pecho al respirar

● Dificultad respiratoria

Lo natural se suma a los medicamentos

Existen muchos medicamentos en el mercado para la alergia pero también hay ciertos alimentos y extractos de plantas que pueden tener efectos similares, actuando como antialérgicos naturales. Estos antialérgicos naturales actúan como las medicinas tradicionales, bloqueando los efectos histamínicos que desencadenan los mastocitos, evitando los síntomas mencionados.

Al ser productos naturales, su concentración es mucho menor y no contienen otros componentes químicos añadidos. Gracias a esto, se evitan los efectos secundarios de los antihistamínicos como el cansancio, la somnolencia o los mareos y se pueden tomar varias veces al día.

Los principios activos que ayudan a aliviar los síntomas de la alergia, según la Universidad de San Sebastián, son la querecetina, la bromelia y la vitamina C:

● La quercetina es un bioflavonoide natural que se encuentra en frutas y verduras. Ayuda a estabilizar los mastocitos y evita que se libere histamina, además es un potente antioxidante que puede reducir la inflamación por lo que se recomienda ingerir en la dieta diaria alimentos como manzana, cebolla, ajo y espinaca.

● La bromelina es una enzima que se encuentra en la piña y ayuda a disminuir la inflamación que produce la alergia.

● Vitamina C: es una vitamina hidrosoluble que ayuda en la actividad inmunológica de los linfocitos, se encuentra en alimentos, como las mandarinas, limón, mango, piña, kiwi, manzana, tomates y pimientos.

Otros remedio natural para acabar con los síntomas es la Haloterapia, que consiste en inhalar micropartículas de sal medicinal que llegan al haz bronquial y ayudan a desinflamar todas las vías respiratorias y a mitigar los síntomas más comunes de la alergia, como demuestran algunos estudios, entre ellos el realizado por la neumóloga Alina Chervinskaya.

Es una terapia natural muy simple de aplicar ya que sólo hay que tumbarse en una hamaca dentro de una sala recubierta de sal (cueva de sal) y respirar profundamente alrededor de 50 minutos. La directora de Saltium España, Claudia Arango afirma que «las propiedades intrínsecas a la sal, ser antiinflamatoria, antiséptica y antibacteriana, hacen que se reduzca notablemente la inflamación de las vías respiratorias cuando es inhalada en las proporciones y baremos adecuados».

«Es eficaz para mitigar la rinitis, la conjuntivitis y las sinusitis, todos ellos síntomas típicos de las alergias que muchos españoles padecen en estas fechas, 10 sesiones de Haloterapia ayudan a minimizar todas las molestias derivadas de la alergia: ojos llorosos, congestión nasal, rinitis, conjuntivitis, picazón en la nariz, etc», destaca la experta.

Por otra parte, hay algunas infusiones y remedios caseros que ayudan a disminuir la mucosidad y combatir la tos y la rinitis como son:

● La infusión de hoja de ortiga es un antihistamínico natural que puede ser muy eficaz porque bloquea el cuerpo para que no produzca histamina. Se suele tomar en forma de infusión y actúa con rapidez.

● Una infusión de tomillo, limón y miel es un remedio natural expectorante. El tomillo tiene unas grandes propiedades antiinflamatorias, la miel es una vacuna natural contra la alergia y el limón tiene vitamina C.

● Vinagre de manzana es muy eficaz para las alergias estacionales ya que contiene sustancias antiinflamatorias, antivirales y antihistamínicas y ayuda a eliminar la musosidad.

● También puede ser útil limpiar la nariz y garganta de posibles alérgenos con un enjuague nasal de solución salina o un recipiente Neti.

Medidas a adoptar en casa

Prevenir la exposición a los alérgenos es una de las maneras más naturales y lógicas de evitar los síntomas. Desde Quirón Salud nos recomiendan adoptar estas medidas, entre otras:

● Utilizar mascarilla en el exterior

● Extremar la la higiene en manos y cara. Lavarse los ojos con agua fría.

● Mantener las ventanas cerradas para evitar que entre el polen en casa. Si es necesario, use aire acondicionado que limpia, enfría y seca el aire.

● Procurar estar en interiores el máximo de tiempo posible, sobre todo en las horas de más recuento de pólenes.

● No exponer sábanas, toallas, etc. en el exterior cuando el recuento de pólenes sea alto.

● No realizar actividad física al aire libre temprano por la mañana porque generalmente el polen se emite entre las 5-10 a.m.

● Quitarse la ropa al llegar a casa y ducharse para eliminar los restos de polen adheridos.