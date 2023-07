Angelini Pharma España y Banco Farmacéutico reparten más de 30.000 recursos sanitarios

Fact checked

Angelini Pharma y Banco Farmacéutico celebran su 4ª Jornada de Voluntariado, un encuentro que, cada año, busca combatir la pobreza farmacéutica y acercar recursos sanitarios a personas en situación de vulnerabilidad o con dificultad de acceso a medicamentos=. En la jornada de este año, se han repartido más de 30.000 recursos cedidos por la compañía farmacéutica a entidades sociales de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga y Reus.

Con la implicación del 27 % de la plantilla de Angelini Pharma, se han destinado recursos de parafarmacia y OTC (medicamentos sin receta). Olga Insúa, directora general de Angelini Pharma España, ha destacado “la implicación y la extraordinaria sensibilidad de nuestros Angeliners. Me enorgullece poder decir que cada año se involucra un mayor número de empleados, lo que atestigua su espíritu solidario. El ADN de Angelini Pharma se define, precisamente, por su compromiso con el cuidado de la salud de las personas, con independencia de sus posibilidades económicas, y, por ello, colaboramos desde hace once años con Banco Farmacéutico, una organización sin ánimo de lucro que nos ayuda a acercar los necesarios recursos sanitarios a quienes más lo necesitan”. Asimismo, la responsable ha apuntado que “con la 4ª Jornada de Voluntariado, nuestro compromiso no solo sigue adelante, sino que crece y llega a más sitios, con más voluntarios”.

Por su parte, Javier Vinzia, director de Banco Farmacéutico y coordinador de la jornada de voluntariado, ha agradecido la nueva donación y ha explicado que “es un privilegio para nuestra ONG contar con un colaborador como Angelini Pharma España, no solo por los años que lleva confiando en nosotros y por la donación económica que nos hace anualmente, sino también por su interés en nuestra actividad durante el año y por cómo se vuelca en la jornada de voluntariado que empezamos a celebrar por la pandemia, por motivos obvios, y que, con la vuelta a la normalidad, contrariamente a dejarla de hacer, va creciendo año tras año no solo en el volumen de productos, sino también en número de trabajadores o Angeliners que participan y en las ciudades en las que la llevamos a cabo. Quiero hacer extensivo el agradecimiento no solo de nuestra ONG, sino de todas aquellas entidades beneficiarias de estos productos, que atienden perfiles vulnerables, y que agradecen, y mucho, esta donación”.

De forma presencial, los productos se han entregado en la Asociación ACIDH, la Asociación Salut sense Sostre – Parroq. Santa Anna, Cesal – F+F, la Federació Catalana Paràlisis Cerebral, la Fundació Provida de Catalunya, la Fundació Salut Alta, la Fundació Aspasim, la Fundació Roure, la Fundació Domus Misericordiae Sant Josep, la Fundació Privada Kàlida, la Asociación Catnova, la Fundació Acollida i Esperança, Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, el Centre Obert Heura Gràcia, la Fundación Putxet, el Centre d’Acollida Assis, la Fundación Aurea, el Centro de Acogida e Integración Social Santiago Masarnau, el Centro Asistencial San Juan Bautista – Orden de Malta, el Asilo Hermanitas de los Pobres, El Refugio, la Casa Cuna Ainkaren y Càritas Interparroquial de Reus.

La 4ª Jornada de Voluntariado se enmarca en el acuerdo de colaboración que Angelini Pharma España y Banco Farmacéutico impulsan de forma conjunta desde hace once años, apoyado en el compromiso de la compañía farmacéutica de cuidar la salud de las personas y luchar contra la pobreza farmacéutica, combatiendo la desigualdad en el acceso a medicamentos por cuestiones económicas y atendiendo a personas en situación de vulnerabilidad.

Acerca de Banco Farmacéutico

Banco Farmacéutico es una asociación sin ánimo de lucro constituida en España en el año 2007, y declarada Entidad de Interés Público en 2014, que nació para favorecer la inclusión social de las personas en vulnerabilidad a través de la mejora de su salud, promoviendo una cultura colaborativa que permita obtener ayudas para responder a sus necesidades de medicamentos y productos sanitarios.

Desarrolla su actividad en Cataluña, Aragón y Madrid, con el objetivo de investigar la realidad de la pobreza farmacéutica, a través del Observatorio de la Pobreza Farmacéutica; visibilizar y sensibilizar a la población mediante Campañas solidarias; y atender a las personas que la sufren, a través de diferentes programas y proyectos con los que ayudar a las personas a superar la desigualdad en el acceso a los medicamentos.