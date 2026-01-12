Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un análisis de sangre puede predecir la enfermedad de Crohn años antes de que aparezcan los síntomas, según han descubierto Investigadores de Sinai Health (Canadá); este hallazgo, publicado en Clinical Gastroenterology and Hepatology, abre las puertas al diagnóstico temprano y potencialmente a la prevención.

La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica del tracto gastrointestinal que causa síntomas digestivos persistentes, dolor y fatiga, lo que afecta significativamente la calidad de vida. Su incidencia en niños se ha duplicado desde 1995 y las tasas siguen aumentando. Crohn’s and Colitis Canada, una organización sin fines de lucro dedicada a la cura de la EII, estima que unos 470.000 canadienses vivirán con EII para 2035.

Esta nueva prueba diagnóstica mide la respuesta inmunitaria de una persona a la flagelina, una proteína presente en las bacterias intestinales. Esta respuesta se encuentra elevada en las personas mucho antes de desarrollar la enfermedad de Crohn, según ha descubierto el equipo dirigido por el doctor Ken Croitoru, científico clínico del Instituto de Investigación Lunenfeld-Tanenbaum, perteneciente a Sinai Health. El equipo también incluyó al residente de medicina gastrointestinal, el doctor Richard Wu, y al científico clínico y gastroenterólogo de planta, el doctor Sun-Ho Lee.

Enfermedad de Crohn

La enfermedad de Crohn es un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal que causa inflamación, es decir hinchazón e irritación, en los tejidos del tracto digestivo. Esto puede causar dolor en el abdomen, diarrea intensa, fatiga, pérdida de peso y malnutrición.

La inflamación causada por la enfermedad de Crohn puede afectar a distintas zonas del tracto digestivo según la persona. La enfermedad de Crohn afecta comúnmente el final del intestino delgado y el comienzo del intestino grueso. La inflamación suele diseminarse a las capas más profundas del intestino.

La enfermedad de Crohn puede ser dolorosa y debilitante. A veces, puede causar complicaciones graves o que ponen en riesgo la vida.

No hay una cura conocida para la enfermedad de Crohn, pero existen terapias que pueden reducir considerablemente los síntomas y que hasta pueden lograr una remisión a largo plazo y la desinflamación del intestino. Muchos pacientes con la enfermedad de Crohn pueden desenvolverse bien con la ayuda de un tratamiento.

Sus hallazgos destacan la interacción entre las bacterias intestinales y las respuestas del sistema inmunológico como un paso crítico en el desarrollo de la enfermedad de Crohn. La presencia de anticuerpos contra la flagelina mucho antes de la aparición de cualquier síntoma sugiere que esta reacción inmunitaria podría contribuir a desencadenar la enfermedad, en lugar de ser una consecuencia de ella, según Croitoru. El experto opina que una mejor comprensión de este proceso temprano podría abrir la puerta a nuevos enfoques para predecir, prevenir y tratar la enfermedad.

«Con toda la terapia biológica avanzada que tenemos hoy en día, las respuestas de los pacientes son, en el mejor de los casos, parciales. Aún no hemos curado a nadie y necesitamos mejorar», aporta Croitoru, titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en Enfermedades Inflamatorias Intestinales.

Proyecto genético

Esta investigación forma parte del Proyecto Genético, Ambiental y Microbiano (GEM), una cohorte global de más de 5.000 familiares sanos de primer grado de personas con enfermedad de Crohn, dirigida por el doctor Croitoru. Desde 2008, el proyecto ha recopilado datos genéticos, biológicos y ambientales para comprender mejor cómo se desarrolla la enfermedad. Hasta la fecha, 130 participantes han desarrollado Crohn, lo que brinda a los investigadores una oportunidad excepcional para estudiar las etapas iniciales de la enfermedad.

Previamente, el equipo descubrió que mucho antes del desarrollo de la enfermedad de Crohn, puede aparecer una respuesta inmunitaria inflamatoria dirigida a las bacterias intestinales. En individuos sanos, las bacterias coexisten pacíficamente en el intestino y desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de la salud digestiva. Sin embargo, en la enfermedad de Crohn, el sistema inmunitario parece generar una respuesta anormal contra microbios normalmente beneficiosos.

Bacterias Lachnospiracea

Colaboradores de la Universidad de Alabama (Estados Unidos) habían desarrollado previamente una prueba para detectar anticuerpos contra la flagelina y demostraron que los individuos con enfermedad de Crohn tienen niveles elevados de anticuerpos dirigidos contra la flagelina de las bacterias Lachnospiraceae. Los investigadores ahora querían determinar si esta respuesta inmune también podía detectarse en individuos sanos que corrían el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Para ello, este estudio dio seguimiento a 381 familiares de primer grado de pacientes con enfermedad de Crohn, 77 de los cuales desarrollaron la enfermedad. Entre ellos, 28 individuos (más de un tercio) presentaron respuestas de anticuerpos elevadas. Las respuestas fueron más intensas en los hermanos, lo que pone de relieve el papel de la exposición ambiental compartida, como ya había demostrado el doctor Croitoru.

Los investigadores también confirmaron que esta respuesta previa a la enfermedad a la flagelina de Lachnospiraceae se asociaba con inflamación intestinal y disfunción de la barrera intestinal, ambas características de la enfermedad de Crohn. El tiempo típico desde la toma de la muestra de sangre hasta el diagnóstico de Crohn en los individuos antes de la enfermedad era de casi dos años y medio