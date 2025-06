Fact checked

En España nace una nueva voz dedicada a quienes enfrentan uno de los retos más duros dentro del cáncer: la metástasis. ALMIA: Alianza frente a la Metástasis, Innovación y Apoyo, es la primera asociación impulsada y gestionada íntegramente por pacientes con cáncer metastásico (estadio IV), que tiene como objetivo principal mejorar la supervivencia y la calidad de vida a través de la innovación y el acompañamiento.

El nombre ALMIA simboliza la unión entre el alma, que representa el aspecto emocional, la resiliencia y el apoyo comunitario, y la innovación, que significa el progreso científico y la investigación médica. Esta doble mirada refleja la filosofía central de la asociación: avanzar en la medicina sin olvidar a las personas detrás de la enfermedad.

«El cáncer metastásico no es sólo biología. Es también esperanza, apoyo y comunidad», afirman desde ALMIA, Pilar Fernández, conscientes de que más del 90% de las muertes relacionadas con el cáncer están causadas por la enfermedad metastásica y no por el tumor original, según datos del National Institute of Health.

Una misión clara: apoyo, formación y equidad

ALMIA trabaja para ofrecer a pacientes, familiares y cuidadores un espacio de información rigurosa, formación continua y apoyo emocional, aspectos que tradicionalmente han estado desatendidos en esta fase avanzada de la enfermedad.

Su misión es conectar a personas con cualquier tipo de tumor primario —pulmón, mama, colon, ovario, entre otros—, y crear una red sólida que impulse el acceso rápido y equitativo a tratamientos innovadores y una atención sociosanitaria integral, sin importar la comunidad autónoma o el hospital donde se encuentren.

La asociación se propone ser referente nacional y, a medio plazo, europeo para los pacientes con metástasis, fomentando alianzas con profesionales sanitarios, instituciones públicas y centros asistenciales. Entre sus objetivos destacan:

Mejorar la calidad de vida y supervivencia mediante la promoción de la investigación específica en cáncer metastásico.

Garantizar el acceso equitativo a terapias, pruebas diagnósticas y avances científicos.

Apoyar a los pacientes en la toma de decisiones con herramientas claras y comprensibles.

Organizar actividades formativas, comunitarias y solidarias que fortalezcan el tejido de apoyo.

Actividades para el cambio

ALMIA cuenta con un comité científico que asesora en investigación, un aula de formación continua para pacientes y cuidadores, un equipo gestor de casos que facilita el acompañamiento personalizado, y eventos de visibilidad para sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad.

La visión de ALMIA es que los pacientes con cáncer en estadio IV puedan vivir con menos miedo y más tranquilidad. Reconoce la necesidad urgente de transformar no solo el tratamiento médico, sino también el abordaje humano y social de la metástasis.

En palabras de sus fundadores, «la innovación debe ir de la mano del apoyo emocional y la comunidad. Solo así lograremos un impacto real y duradero en las vidas de quienes más lo necesitan».

Para más información:

Web: www.cancermetastasico.es

Contacto: [email protected]