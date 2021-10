El otoño es una época de cambios, del calor pasamos al frío rápidamente y nuestro sistema inmunológico se resiente. Por esto es vital conocer los mejores alimentos otoñales que debes sí o sí adoptar en tu dieta diaria. Te nombramos cuáles son, según experta.

Según recoge Infosalus, de Europa Press, Mónica Pérez, presidenta de la Asociación Pro-Colegio Profesional de Dietistas-Nutrición Pro-Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Extremadura y miembro del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, destaca algunos de estos alimentos que nos ayudarán a afrontar esta estación de mayores cambios para nuestra salud física y mental.

Descubre los alimentos otoñales que debes comer sí o sí

«Con el cambio de estación llegan también alimentos nuevos, recetas diferentes y los horarios se estabilizan para que resulte más fácil llevar una alimentación saludable y equilibrada», explica la experta.

Castañas

Son de temporada y suelen comerse en estos días y en las festividades de la castañada para el día de todos los santos. Es de destacar que se trata de un fruto seco con composición nutricional más similar a los cereales. Y por esto es importante por su alta riqueza en carbohidratos, con menor contenido graso que estos destaca su contenido en potasio y ácido fólico.

Setas

Son ricas en agua y por ello bajas en calorías; pobres en grasas y, como cualquier alimento de origen vegetal, sin colesterol.

Es un buen alimento cuando se sufre hipertensión y otros problemas cardiovasculares. Lo ideal es no ir a recoger las que veamos en el campo porque no sabemos si son buenas y no, y esto puede dar lugar a posibles intoxicaciones.

Calabaza

Es también muy rica en agua, lo que nos da saciedad y permite adelgazarnos, siempre que profesemos una dieta sana y hagamos ejercicio. La experta nombra a Infosalus que hablamos de un alimento rico en betacarotenos, precursor de la vitamina A, que es esencial para la visión, piel y mucosas y sistema inmunológico.

Higos

Ideal como alimento útil en deportistas; saciante y regulador del tránsito intestinal por su alto contenido en fibra. Aporta también fósforo y magnesio; y puede consumirse fresco y seco.

Granada

Esta fruta es poco calórica gracias a su bajo contenido en hidratos de carbono. Como otras frutas destaca también por aportar agua, y vitaminas y minerales, entre los que destacan la vitamina C y el potasio.

Por todo ello, es totalmente recomendable en la prevención de enfermedades cardiovasculares y degenerativas.