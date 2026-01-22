Fact checked

Una falla crítica en los protocolos de seguridad alimentaria ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de Estados Unidos. El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) ha ordenado la retirada inmediata de más de 6,300 kilogramos (14,000 libras) de pollo.

El lote, producido por la gigante cárnica Suzanna ‘s Kitchen, presentaba riesgos biológicos debido a un procesamiento térmico insuficiente, lo que ha producido la presencia de la bacteria listeria monocytogenes en la carne.

Fallo en la cadena de producción y alcance geográfico

El incidente se originó en la planta de procesamiento que la empresa opera en Norcross, Georgia, durante la jornada del pasado 14 de octubre de 2025. Según los informes técnicos, una parte de la producción de pechuga de pollo desmenuzada no alcanzó las temperaturas internas necesarias para garantizar su correcto estado.

Aunque el problema fue detectado mediante controles internos posteriores, el producto ya había sido distribuido a gran escala. Los estados afectados por esta alerta incluyen:

Alabama

Florida

Georgia

Missouri

Nuevo Hampshire

Carolina del Norte

Ohio

Impacto en comedores sociales y recomendaciones

Lo más preocupante de esta alerta es el destino final de la mercancía. A diferencia de otros casos donde el producto llega a supermercados, este lote estaba destinado exclusivamente a canales institucionales, específicamente a programas de comedores sociales y asistencia alimentaria.

Hasta el momento, no se han confirmado casos de intoxicación o enfermedades vinculadas al consumo de este pollo. Sin embargo, el FSIS ha instado a los responsables de almacenes y cocinas comunitarias a revisar sus inventarios. Los productos afectados portan el número de establecimiento «EST. P-1382» dentro de la marca de inspección del USDA.

Se recomienda encarecidamente no servir estos alimentos y proceder a su devolución o destrucción inmediata.

El FSIS seguirá investigando la situación y actualizando su alerta en caso de reportarse nuevos incidentes o de ampliarse el alcance de las zonas afectadas. Mientras tanto, proveedores de alimentos y consumidores institucionales deben permanecer atentos a nuevos comunicados oficiales y seguir las instrucciones de los organismos pertinentes.