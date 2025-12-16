Alerta alimentaria en España por el calendario de adviento que venden en el supermercado: piden devolverlo

En estas semanas previas a la Navidad, es normal que en muchas casas no falten los calendarios de adviento. Especialmente los que llevan chocolate, que suelen ir directos a manos de los más pequeños. Es un producto típico, asociado a la ilusión de la cuenta atrás, que muchas veces se compra sin revisar demasiado la etiqueta. Pero cuando se activa una alerta alimentaria relacionada con un calendario de adviento que venden en el supermercado, lo normal es que salten las alarmas entre los consumidores.

En plena campaña navideña, uno de los clásicos del supermercado ha obligado a intervenir a las autoridades. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado una alerta tras localizar un fallo en el etiquetado de un calendario de adviento de chocolate. El producto no está contaminado ni supone un riesgo general, pero ese detalle, la falta de información en español, puede ser un problema para las personas que sufren de alergias o intolerancias. El producto afectado se ha distribuido en supermercados de varias comunidades autónomas y, aunque el error puede parecer menor, las autoridades han querido dejar clara la recomendación. En caso de haberlo comprado, conviene revisarlo. Y si se forma parte del grupo de personas alérgicas a determinados ingredientes, lo mejor es no consumirlo y contactar con el fabricante.

Alerta alimentaria en España por este calendario de adviento

El aviso se ha transmitido a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), el canal habitual que utilizan las autoridades para comunicar cualquier incidencia relacionada con productos alimentarios ya distribuidos. En este caso, el problema afecta a un lote concreto del Calendario de Adviento Milka Pop-Up 3D, y el motivo del aviso está en algo tan simple, pero importante, como la ausencia del etiquetado en español.

A simple vista, puede parecer un despiste sin importancia. Pero no lo es. La falta de información en castellano impide que el consumidor pueda identificar con claridad los ingredientes, y esto, en personas alérgicas o intolerantes, puede tener consecuencias graves. Por eso, desde la Aesan se ha emitido la recomendación de evitar su consumo si se tiene algún tipo de sensibilidad a la leche, la soja, las avellanas, el trigo, el huevo o el gluten.

Para el resto de consumidores, que no presenten ninguna alergia ni intolerancia, la Aesan ha señalado que no existe riesgo para la salud. El chocolate es apto, y el único defecto es el etiquetado. Aun así, se ha considerado necesario hacer pública la información para que cualquiera que lo haya comprado pueda comprobar si el suyo pertenece al lote afectado.

En qué zonas se ha vendido el lote defectuoso

Según la información facilitada por la propia empresa y por la Aesan, este calendario de adviento concreto se ha distribuido principalmente en Andalucía, Cataluña y Murcia. Sin embargo, no se descarta que haya llegado a más comunidades autónomas. Se trata de un producto de una marca muy conocida, con amplia distribución nacional, por lo que su presencia podría haberse extendido a otros supermercados fuera de esas regiones.

El calendario afectado es fácilmente reconocible. Lleva el nombre Calendario de Adviento Milka Pop-Up 3D, está decorado con motivos navideños y contiene pequeñas figuras de chocolate, además de una figura para montar tal y como ves en la imagen de arriba. La recomendación para los consumidores es comprobar el lote si se ha comprado recientemente. Sobre todo, si se adquirió en las semanas previas al inicio de diciembre, cuando suelen comenzar estas campañas.

Estos son los detalles del producto afectado

El lote afectado es el número CWS1252831, y el producto tiene un peso de 163 gramos. El código de barras es el 7622202013584, y la fecha de consumo preferente figura como 31 de marzo de 2026. En cuanto a la conservación, no requiere refrigeración y debe mantenerse a temperatura ambiente.

La alerta no tiene que ver con la calidad del chocolate, sino con algo tan básico como el idioma de la etiqueta. Al no estar en español, el producto no cumple con la normativa vigente y eso complica que el consumidor entienda bien qué lleva. Para muchas personas no supone un problema, pero aquellos que tienen alergias o intolerancias sí necesitan leer con claridad los ingredientes antes de tomar cualquier alimento.

La propia empresa responsable, Mondelēz International, ha informado a las autoridades y ha proporcionado los ingredientes en castellano para que estén disponibles de forma clara. En ese listado aparecen el azúcar, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, pasta de cacao, suero de leche en polvo, grasas vegetales, lecitinas de soja, pasta de avellana y almidón de trigo. También se especifica que el producto puede contener otros frutos de cáscara y huevo, y que tiene un mínimo del 30 % de cacao.

Qué deben hacer los consumidores

Quienes tengan en casa este calendario de adviento y comprueben que corresponde al lote afectado deberían revisar si tienen alguna alergia o intolerancia a los ingredientes. Si es así, lo recomendable es no consumirlo, por precaución. La compañía responsable, Mondelēz, ha puesto a disposición de los consumidores un servicio de atención para resolver dudas o gestionar posibles devoluciones.

Pueden llamar al número 900 963 248, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 18:00 horas, o bien enviar su consulta a través del formulario que tienen en la web oficial. La devolución no es obligatoria, pero está disponible para quienes así lo decidan.