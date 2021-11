España es uno de los países líderes a nivel mundial en lo que respecta al consumo de cerveza, pero también si nos detenemos en el consumo de ésta pero sin, una alternativa que a muchos les gusta. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si la cerveza sin alcohol tiene alcohol?

En estos días en los que la mayoría de las marcas de cervezas ya tienen sus propias opciones que publicitan de lo más ligeras y más saludables, ésta es una duda importante por parte de los consumidores.

Por curioso que parezca, y hasta engañoso por qué no, la cerveza sin alcohol también lo incluye. Para ser más precisos, hasta el momento no existe ninguna tecnología que permita fabricar esta bebida sin alcohol. Y si realmente no tuviera tal ingrediente, siempre hasta ahora, no sería cerveza.

Y la clave está en un pequeño truco legal, que se aprovecha de las normativas vigentes según las cuales se considera cerveza sin alcohol a cualquiera que tenga menos de 1% en volumen. Entonces, por paradójico que resulte, la bebida que se vende como sin, sí lo lleva.

¿Cuánto alcohol llevan las cervezas sin alcohol?

Además de eso, a partir del Real Decreto 678/2016, se establece que cualquier cerveza que tenga un 0,05% de alcohol en su composición, deberá redondearse para arriba, por lo que pasaría a ser 0,1% de alcohol, y dejaría de cumplir entonces con la premisa a través de la cual se comercializa.

La primera conclusión, a estas alturas, es que todas las cervezas que se venden sin alcohol tienen, entre sus ingredientes, un de 0,01 a 0,04% de ésta, pero en ningún caso están exentas.

El proceso de fabricación que explica esta limitación

Decíamos antes que es el proceso de fabricación de la cerveza el que impone esta limitación, el que hace imposible que se pueda elaborar cerveza sin un mínimo porcentaje de alcohol en la bebida.

De hecho, existen diversos métodos de producción de la cerveza, y se distinguen más que nada en el momento en el que se elimina el alcohol, pudiendo hacer esto tanto durante el proceso, como una vez finalizado el mismo, la solución que emplean la mayoría de los fabricantes actuales.

En cualquier caso, el objetivo de quienes se decantan por esta bebida sin creyendo que tiene un 0% absoluto en su contenido, estará cumplido igual. Es imposible emborracharse con ellas.