Al igual que los tobillos, las rodillas son una de las zonas más sensibles que tiene el cuerpo humano. El hecho de que sean tan delicadas nos obliga, por supuesto, a ser extremadamente cuidadosos con ellas, intentando no sólo no forzarlas a actividades que no pueden soportar, sino además haciendo rutinas preventivas, que les doten de la capacidad suficiente para afrontar nuestras obligaciones. De esta manera, puedes fortalecer las rodillas.

Sea cual fuere el caso, como intervienen en prácticamente todos los movimientos de las piernas, desde los de flexión hasta los de extensión, pasando por caminar, saltar o girar, es importante trabajar las rodillas, reforzando su potencia con algunos alimentos y ejercicios físicos específicos.

La manera de fortalecer las rodillas

1.- Mantener un peso saludable: para comenzar, recordemos que la rodilla es una articulación compuesta que une tres huesos (el fémur, la tibia y la rótula), junto con sus ligamentos y partes blandas.

Cada vez que damos un paso, las rodillas absorben una presión equivalente a una vez y media el peso corporal. Si el peso es excesivo, los huesos, músculos y ligamentos que forman la rodilla se desgastan y debilitan. El cartílago va desapareciendo y los huesos se rozan, provocando dolor, rigidez e hinchazón. Otra razón es que muchos problemas de pinzamiento de la rodilla se deben a los pliegues de grasa en las articulaciones. Adopta una dieta saludable y baja de peso.

2.- Utilizar el equipo correcto: si realizas deportes, tus rodillas están más expuestas a sufrir lesiones o desgastes que provoquen dolor. Selecciona el calzado adecuado de acuerdo al deporte que prácticas y tus objetivos deportivos. El uso de rodilleras es muy importante. Elige el soporte adecuado según tu condición física y las exigencias a que sometes a tus rodillas.

3.- Fortalecer los músculos: aumentar la fuerza muscular de la rodilla ayuda a estabilizar las articulaciones. El fortalecimiento incluye los músculos de la cadera y centrales. Recuerda que antes de comenzar un programa de ejercicios debes consultar con tu médico. Por ejemplo, las sentadillas no deben ser muy pronunciadas, para evitar el estrés de la rodilla.

Cuidado de las rodillas en la vida cotidiana

En realidad diaria debemos cuidar nuestras rodillas en todo momento. Por eso te dejamos tres consejos más que te ayudarán a mantener tus rodillas saludables durante mucho tiempo:

4.- Evita estar en cuclillas durante mucho tiempo. Por ejemplo si realizas tareas de jardinería. Cuando las rodillas permanecen dobladas durante mucho tiempo puede irritarse el cartílago blando de los meniscos. Utiliza zapatos acolchados y un taburete bajo para sentarte.

5.- Evita actividades de alto impacto sobre las rodillas como saltar o trotar. En cambio, prefiere la bicicleta fija o a natación.

6.- Ten siempre en mente la salud de tus rodillas. Prefiere las escaleras al ascensor, caminar en lugar de coger siempre el coche, y flexionar las rodillas para recoger algo del suelo en vez de doblar la cintura.

En algunas circunstancias, incluso, será necesario consultar con un profesional de la salud que te dé un plan personalizado de rehabilitación o fisioterapia, adecuado al estado de tus articulaciones de la pierna, mejorando tu futura calidad de vida tras un incidente concreto, o bien en líneas generales.

En principio, para mantener unas rodillas sanas hay que ser conscientes de lo relevante del día a día. Tienes que seguir hábitos saludables, como una dieta rica en vitaminas A y C y Omega 3, beber gran cantidad de agua, controlar tu peso, adoptar una buena postura y un calzado cómodo.

Pero, como es obvio, el entrenamiento es igual de fundamental que ese comportamiento diario saludable. Una buena conducta para fortalecer tus rodillas debería incluir los siguientes movimientos y técnicas:

Pasos laterales con una cinta elástica entre los tobillos

Zancadas latero frontal con una cinta elástica, sin arquear la espalda

Separación de piernas con una cinta elástica por encima de las rodillas, tumbado en el suelo

En la medida en que puedas, salir a caminar al menos una media hora al día, o trotar unos minutos puede ser extremadamente beneficioso para que tus huesos, articulaciones y tejidos de las rodillas se acostumbren a ser exigidos, sin sobrepasarte pero sin caer tampoco en el sedentarismo.