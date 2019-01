El croissant, ¿un enemigo de tu dieta?

Si bien lleva vitaminas y minerales, es un alimento muy calórico y nos planteamos si el croissant es enemigo de la dieta.

Rico, esponjoso, de diversos sabores… no negamos que el croissant está buenísimo, pero ¿realmente es un alimento que nos aporte beneficios para la salud? el croissant puede llegar a ser un enemigo de la dieta debido a su elevado número de azúcares y grasas presentes, entre otros. Esto puede traer consecuencias negativas para nuestra salud.

Si bien lleva vitaminas y minerales, es un alimento muy calórico, por lo que mejor será que no abusemos de él.

Nutrientes y otros

Así que si nos planteamos si el croissant es enemigo de la dieta, debemos tener en cuenta que “sí porque, aún siendo un alimento muy palatable (está muy rico….) tiene un contenido en sustancias nutritivas totalmente desequilibrado para lo que consideraríamos una dieta saludable”, comenta Antonio Villarino, presidente de la junta directiva de la Sedca, Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación.

Comenta que no es que esté mal ingerirlos de vez en cuando, pero no en grandes cantidades y a menudo. Así, el croissant, por cada 100 gramos, aporta 6,96 de proteínas, 52,6 de carbohidratos, de los cuales más de 7 son de azúcar y además tiene 22,4 gramos de grasa. “No nos olvidemos que en su elaboración aparecen grasas y no de las más saludables”.

Por otro lado, en palabras de Antonio Villarino, tiene 75 mg de colesterol y aporta 444 Kcal “que son muchísimas para la dieta equilibrada. Sí, puede que se coman menos de 100 gramos por toma, pero el dato que tiene global de calorías es muy grande”.

Además de los ya citados, lleva cantidades, lógicamente muy pequeñas, de hierro, calcio, fósforo, potasio, iodo, magnesio, sodio, vitaminas A, D, E y K de las liposolubles y B1, B2, B3, B5, B6, B9… “Con ello, podría parecer que tiene un buen contenido nutricional, que es verdad que no es malo, pero no podemos decir que sea una fuente de vitaminas y minerales, que lo es, porque posee muy pequeñas cantidades de éstos y demasiada grasa e hidratos de carbono, al presentar ese contenido tan alto de calorías”, remarca.

Así, afirmamos que es enemigo de la dieta, si bien puede tomarse de vez en cuando, nunca sin abusar, y también deberemos tener presente su elaboración.