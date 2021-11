El Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska paga más dinero a los directores de las prisiones españolas que más presos excarcelen. El plus de ‘productividad’ se concede en función del porcentaje de terceros grados de los centros penitenciarios y puede ascender hasta los 2.000 euros anuales.

«Marlaska es un tipejo. De lo más rastrero. Pagar a directores de prisiones para que dejen a criminales en la calle. Nuestra seguridad a la mierda. ¿Qué tipo de gente tenemos dirigiendo en nuestras instituciones? ¿Que se cargan a un niño luego de 9 años? No me importa, que ni me paso por el entierro», ha sentenciado Javier Cárdenas en Levántate OK.