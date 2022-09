Este lunes 5 de septiembre llega una nueva edición del morning show del momento, Levántate OK. Hoy, Javier Cárdenas y su equipo te hablan del show que prepara Pedro Sánchez en Moncloa.

Sánchez ha invitato a 50 ciudadanos para que le pregunten, ¿parece democrático, verdad? Pero, ¿sabéis cómo han elegido a esos 50 ciudadanos? Se supone que son ciudadanos que representan la España de la calle y han sido invitados a Moncloa, los jardines de Moncloa y también a una ruta turística. Son 50 personas escogidas entre las 240 mil que han enviado una carta a Moncloa. ¿Pero cómo ha sido la criba para decidir? Para escoger entre los 240 que enviaron la carta, muy fácil, si quitas amenazas e insultos de esas cartas ya quedan muy pocos.

También han quitado militantes y simpatizantes del PSOE para que no «cante demasiado». El resto hasta llegar a estos 50 es investigar uno por uno sus actitudes, sus opiniones en redes sociales, en qué trabajan, si tienen antecedentes penales, todo.

Es un acto de propaganda política en toda regla, que utiliza el espacio público de la Moncloa para llevarse a cabo y no la sede del partido, que sería lo lógico y que va a presentar curiosamente una compañera de Tele 5, Carme Chaparro, que va a ser la moderadora y presentadora del acto.