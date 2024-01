En el nuevo programa de LevántateOK de Javier Cárdenas, te explicamos que con datos publicados hace más de 10 años, en España hay un total de 445.568 políticos. Lo que supone que tenemos 300.000 políticos más que Alemania y con la mitad de población que ellos. Recordemos que España tiene unos 48 millones de habitantes y que Alemania tiene más de 84 millones de habitantes.

La infinidad de políticos en España ocupan diferentes cargos como el Congreso de los Diputados, los Parlamentos autonómicos, pasando por los cargos municipales, diputaciones provinciales, mancomunidades, empresas públicas, en el Consejo de Estado, políticos retirados con pensiones, Tribunal de Cuentas, consejos económicos y asesores, observatorios, fundaciones públicas, sindicalistas liberados, etc.

Hay que destacar que para ser diputado, por ejemplo, no se necesita ningún conocimiento, ya que para ser diputado del Congreso no se exige ninguna titulación ni oposición, mientras que para acceder a puestos de funcionarios como maestros, policías, bomberos o médicos se requieren duras y concurridas oposiciones. Todo ello sin entrar a debate si se engloban dentro de este sector a grupos como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, al igual que los asesores de ministerios, conselleries o consejerías y parlamentos, de los que actualmente no existe un registro oficial.

Y hablando de representación en Europa, la cantidad de políticos en Europa no es un factor determinante en la eficiencia gubernamental. La implementación de políticas y la capacidad de los líderes políticos para tomar decisiones efectivas son más importantes que el número de políticos. Países con menor cantidad de políticos han logrado reformas significativas, pero también hay ejemplos de países con una densidad política relativamente alta que han realizado reformas efectivas.

La cuestión de la cantidad adecuada de políticos en Europa depende de diversos factores, como el tamaño y la diversidad de cada país y las preferencias de los ciudadanos. Algunos defienden que más representantes aumentan la democracia, mientras que otros argumentan que hay un exceso de políticos poco eficiente y costoso.