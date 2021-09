La última declaración de bienes que ha hecho el podemita Pablo Echenique está dando mucho de qué hablar. Se ha comprado una segunda casa y el subdirector de OKDIARIO, Carlos Cuesta, ha estallado en el programa Levántate OK con Javier Cárdenas: «Él decía que los que tenían una segunda vivienda deberían ponerla en el mercado social porque la están hurtando».

También le llama la atención el precio por el que la ha adquirido: «La valoración me deja a cuadros, poco más de 160.000 euros en Madrid… no sé si vosotros encontráis eso en Madrid». Y encima las condiciones son muy ventajosas: «Si vas a un banco a que te den el 100% de la hipoteca te dicen ‘vete a tu casa majo’ y a él le han dado el 98%».

Cuesta también recuerda que el comunista Echenique tiene una paga por dependencia y carga contra su hipocresía: «Este señor se beneficia de una prestación por dependencia de 3.569 euros porque evidentemente la necesita. A mí lo que me fastidia no es que se la den, que estoy encantado de que España sea un grandísimo país que da oportunidades a todo el mundo, lo que me fastidia es que él sea tan desagradecido».

«Te la están dando, genial, pero podrías dejar de decir que en España se machaca a la gente que está en la misma situación que tú porque no es verdad», sentencia.