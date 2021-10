El ciudadano de origen magrebí que agredió brutalmente a un inspector de la Policía Nacional de Zaragoza el pasado 10 de octubre y que fue detenido en Alicante, tenía pendiente una orden de expulsión que el Ministerio del Interior no ejecutó al no ser localizado. El detenido, de 29 años y sin antecedentes penales, preparaba su huida de España tras propinar una paliza a un policía en Zaragoza. El acusado de un delito de lesiones y atentado contra agente de la autoridad será puesto a disposición judicial mañana. En Levántate OK, Javier Cárdenas no se muerde la lengua a la hora de hablar de los menas y de cómo están aterrorizando las calles: «¿Estos vienen a integrarse o a pegarle palizas a los policías?»