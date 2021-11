En Levántate OK, Javier Cárdenas ha sido muy crítico con Juan Marín del que ha dicho que nunca ha tenido ni un mal gesto ni una mala acción y también ha atacado a esos periodistas de medios supuestamente de derechas pero que en sus redacciones hay periodistas que no lo son. «Porque hay una opinión en un medio teóricamente de derechas que titula «O cae Hervías o cae Teodoro» [se refiere a un artículo de Rafa Latorre en El Mundo en el que dice que Fran Hervías es un hombre al servicio particular de Teodoro García Egea]… ¿en serio? ¿En qué te basas? Son periódicos subvencionados que intentan llegar al votante de derechas haciéndole creer algo que es mentira».