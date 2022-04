El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha equiparado al País Vasco con Ucrania y el Sáhara durante la celebración en la Plaza Nueva de Bilbao del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca).

El nacionalista ha manifestado que «creer en una Euskadi libre y justa nos tiene que hacer también querer una Ucrania libre y justa, y un Sáhara libre y justo». «Que sean como lo que pedimos hoy también para nuestra Euskadi; que sean lo que libremente, sin agresiones, sin injerencias externas, su ciudadanía quiera ser», ha agregado.

Ortuzar ha comenzado su alocución hablando de otras «dos naciones en apuros, Ucrania y el Sáhara Occidental» porque son «nacionalistas democráticos», porque creen «en la libertad de otros» tanto como en la propia, porque su «abertzalismo no es imposición, sino de defensa» y porque creen «en la armonía entre los pueblos» y son «profundamente antifascistas y antiimperialistas».

Sobre Ucrania ha asegurado que supone «una alteración, una perversión intolerable de la legalidad internacional». «No hay suficientes palabras, ni suficientemente duras, para enjuiciar lo que está haciendo Putin con el pueblo ucraniano, con civiles inocentes. Y vemos con horror que sigue haciéndolo día tras día, con la desfachatez y la arrogancia de un nuevo zar del siglo XXI», ha indicado.

Por ello, tras destacar la «lección de resistencia» del pueblo ucraniano, ha querido lanzar «un grito alto y claro de ‘no más invasiones ni guerras’, no más Gernikas, no más Buchas, no más Kromatorsks».

Ortuzar ha reclamado «paz y libertad para todos los pueblos del mundo» y ha reconocido que le avergüenza y entristece que haya quien no quiera ver esta «injusticia», que se produzcan pintadas prorrusas en albergues que acogen a refugiados ucranianos o que haya en Euskadi quien «tenga remilgos en usar la palabra ‘condena’».

Por ello, ha pedido a los refugiados ucranianos disculpas por esos comportamientos «muy minoritarios» y les ha ofrecido toda su solidaridad, al igual que hacia el pueblo saharaui, tras el «incomprensible cambio de actitud del Gobierno español».

Ortuzar ha afirmado que ese cambio de postura es «un síntoma más del deterioro de la política en el Estado español». «Deterioro en las formas de hacer política, en el funcionamiento de las instituciones y en los mínimos exigibles de calidad democrática. Que se presuma de hacer

un pacto con la extrema derecha y se diga que se hace ‘sin complejos’ es un retroceso democrático que mancha casi indeleblemente a quien lo hace», ha dicho en referencia al Gobierno de PP y Vox en Castilla y León.

A su juicio, PP y PSOE debieran haber llegado a un acuerdo para que Vox «no pudiera condicionar la política», pero ha lamentado que no le hacen caso y cree que se arrepentirán de ello.

El líder del PNV ha asegurado que unos están «obsesionados con volver a la Moncloa y la suma sin Vox no les da» y los otros prefieren «dejar campo libre a Vox para desgastar al PP». «Total, que por egoísmos partidistas, los fachas han entrado en un Gobierno y a este paso no va a ser el último. Todavía no es tarde, volvemos a insistir tanto al PP como a PSOE, que acuerden los mínimos necesarios para dejar fuera de juego a la extrema derecha. Y que les quede una cosa clara: el PNV arrimará siempre el hombro para esa salvaguarda democrática, pero jamás nos verá nadie de la mano, ni cerca, de los fachas de Vox ni de quienes se arreglen con ellos», ha dicho.

En este punto, ha defendido que el PNV siempre está «con la libertad y la democracia» y, por ello, ha pedido que el próximo domingo no haya «ni un solo voto abertzale a Le Pen en Iparralde» porque la democracia está «antes que todo».